Egy fiú, aki nem adta fel – gyerekkönyv mutatja be Béres József életét

Dokumentum- és játékfilmek, színházi darabok és több életrajzi kötet is feldolgozta már Béres József életpályáját a felnőtt korosztálynak. A Móra Könyvkiadónak, illetve a kiadó Naphegy életrajzi sorozatának köszönhetően most a gyermekek is megismerhetik a Széchenyi-díjas tudós élettörténetét. A fiú, aki egy cseppet sem adta fel című mesekönyvből megtudhatják, hogy álmaik a nehézségek ellenére is valóra válhatnak, ha azok mellé elszántságot és bátorságot társítanak.

A Béres József életét bemutató mesekönyv boratója

A mese szerzője, Bodor Attila, aki nem mellesleg maga is kutatóbiológus, könyve bemutatóján elárulta: tartott attól, hogy műve vajon sikerrel adhat-e a gyermekek számára tudományos és életrajzi ismereteket, valamint élvezhető mesét egyszerre. A kiadványt lapozgatva úgy tűnik, felesleges volt aggódnia, mert írása tele humorral és nyelvi leleményességgel mutatja be Béres József gyermekkorát, katonaidejét, majd a kutatót, az édesapát és a hírnevet szerző feltalálót is. Szemléletes példa erre akár az a pár mondat is, amelyben cserebogár asszonyság felháborodásának ad hangot amiatt, hogy a kertésztanonc praktikája távozásra készteti családját a kertből:

– Pfúj, ez bűzlik, mint a harmatos csiganyom! (...) Szedd a cókmókod, apjuk, én ide nem rakok petét. Költözünk! – (...) Abban az évben nem volt egy árva lárva sem, ami a fákban kárt tett volna. József leleménye bevált: megmenekült a gyümölcsös!

Persze mit sem ér a jó mese jó képi megjelenítés nélkül. Könyvecskénkben erről Káposztás Judit illusztrátor gondoskodik, aki a főhőshöz hasonlóan agrármérnökként végzett a gödöllői egyetemen. Grafikái egyenrangúak a szöveggel, és a humort tekintve sem maradnak el az írott tartalomtól. Alkotójuk megannyi képi geget rejtett el bennük: az előbb említett cserebogárcsalád ábrázolása is – bár a szereplők maguk szomorúak és bosszúsak – megmosolyogtatja az olvasót. A művész a könyvbemutatón elmondta: célja az volt, hogy rajzai Béres József korának lenyomatát adják, amely alapján arról is beszélgethetünk gyermekeinkkel, hogyan is folyt akkoriban az élet.