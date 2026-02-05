béres józsefMesekönyvmóra könyvkiadóbodor attilakáposztás judit

Egy fiú, aki nem adta fel – gyerekkönyv mutatja be Béres József életét

Inspiráló mesekönyv mutatja be Béres József élettörténetét. A magyar feltaláló pályafutása nemcsak azért érdekes és tanulságos a legkisebbek számára is, mert megalkotta a Béres-cseppet, hanem azért is, mert megannyi akadályt leküzdve jutott el addig, hogy munkáját végül elismerték. A kötet bemutatóját szerdán tartották a Béres Gyógyszergyár Zrt. budapesti székházában.

Kiss Sándor
2026. 02. 05. 8:07
A fiú, aki egy cseppet sem adta fel – mesekönyv jelent meg Béres József feltaláló életéről Fotó: Bach Máté Forrás: Móra Könyvkiadó
Dokumentum- és játékfilmek, színházi darabok és több életrajzi kötet is feldolgozta már Béres József életpályáját a felnőtt korosztálynak. A Móra Könyvkiadónak, illetve a kiadó Naphegy életrajzi sorozatának köszönhetően most a gyermekek is megismerhetik a Széchenyi-díjas tudós élettörténetét. A fiú, aki egy cseppet sem adta fel című mesekönyvből megtudhatják, hogy álmaik a nehézségek ellenére is valóra válhatnak, ha azok mellé elszántságot és bátorságot társítanak.

Béres József
A Béres József életét bemutató mesekönyv boratója

A mese szerzője, Bodor Attila, aki nem mellesleg maga is kutatóbiológus, könyve bemutatóján elárulta: tartott attól, hogy műve vajon sikerrel adhat-e a gyermekek számára tudományos és életrajzi ismereteket, valamint élvezhető mesét egyszerre. A kiadványt lapozgatva úgy tűnik, felesleges volt aggódnia, mert írása tele humorral és nyelvi leleményességgel mutatja be Béres József gyermekkorát, katonaidejét, majd a kutatót, az édesapát és a hírnevet szerző feltalálót is. Szemléletes példa erre akár az a pár mondat is, amelyben cserebogár asszonyság felháborodásának ad hangot amiatt, hogy a kertésztanonc praktikája távozásra készteti családját a  kertből:

– Pfúj, ez bűzlik, mint a harmatos csiganyom! (...) Szedd a cókmókod, apjuk, én ide nem rakok petét. Költözünk! – (...) Abban az évben nem volt egy árva lárva sem, ami a fákban kárt tett volna. József leleménye bevált: megmenekült a gyümölcsös!

Persze mit sem ér a jó mese jó képi megjelenítés nélkül. Könyvecskénkben erről Káposztás Judit illusztrátor gondoskodik, aki a főhőshöz hasonlóan agrármérnökként végzett a gödöllői egyetemen. Grafikái egyenrangúak a szöveggel, és a humort tekintve sem maradnak el az írott tartalomtól. Alkotójuk megannyi képi geget rejtett el bennük: az előbb említett cserebogárcsalád ábrázolása is – bár a szereplők maguk szomorúak és bosszúsak – megmosolyogtatja az olvasót. A művész a könyvbemutatón elmondta: célja az volt, hogy rajzai Béres József korának lenyomatát adják, amely alapján arról is beszélgethetünk gyermekeinkkel, hogyan is folyt akkoriban az élet.

20260204_Móra Könyvkiadó_A fiú, aki cseppet sem adta fel - Béres József_BM
Regéczy-Béres Melinda, a Béres Gyógyszergyár Zrt. kommunikációs igazgatója (k), Káposztás Judit, a könyv illusztrátora (b) és Bodor Attila, a kötet szerzője (j) a Béres Gyógyszergyár Zrt. könyvbemutatónak helyet adó budapesti székházában, a Béres József életét bemutató múzeum egyik vitrine előtt, amelyben már helyett kapott a most bemutatott kiadvány is
(Fotó: Bach Máté / Móra Könyvkiadó)

A mesekönyv főhősére Regéczy-Béres Melinda, a Béres Gyógyszergyár Zrt. kommunikációs igazgatója emlékezett a könyvbemutatón. Béres József unokája elmondta, hogy nagyapja derűs, barátságos, szeretetteljes ember volt, aki szívesen mondott vicceket az unokáinak, vagy éppen a második világháborús katonatörténeteit osztotta meg velük. A Móra Könyvkiadó kötetéről szólva kiemelte, 

lélekben gazdagító könyvecskét kapnak kezükbe a gyerekek, amely a feltaláló példája nyomán a család szeretetének, a másik ember megsegítésének és a munka megbecsülésének fontosságára tanítja őket.

Magyar példaképek sora

A Móra Könyvkiadó Naphegy életrajzi sorozatában kortárs szerzők mutatják be mesés formában, tehát gyerekek számára is befogadhatóan olyan magyar példaképek életét, akik gyerekkoruktól kezdve bátran és kitartóan kiálltak az álmaik mellett. Így született mesekönyv mások mellett Kőrösi Csoma Sándorról, Jókai Mórról, Bartók Béláról, Szabó Magdáról, Bálint gazdáról vagy Karikó Katalinról is.

A kiadó kisfilmje a Béres József életét bemutató mesekönyvről:

 

