Brooke Shields és Tim Burton is szívszorító üzenetben búcsúzott a Reszkessetek betörők sztárjától

Brooke Shields és Tim Burton is szívszorító üzenetben búcsúzott a Reszkessetek betörők sztárjától

Megrendítette Hollywoodot Catherine O’Hara pénteki halálhíre: a legendás színésznőtől és komikától közeli kollégái, pályatársai és barátai sorra megható üzenetekben búcsúznak, felidézve kivételes tehetségét, emberi nagyságát és pótolhatatlan hatását a szórakoztatóiparra.

2026. 02. 03. 5:33
Brooke Shields is együttérzését fejezte ki Catherine O'hara családjának. Forrás: TMDb
Macaulay Culkin különleges kapcsolatot ápolt a színésznővel: miután Catherine O’Hara eljátszotta Kevin édesanyját a Reszkessetek, betörők! mindkét részében, a forgatások után is szoros kötelék maradt köztük. Kapcsolatuk sokak szerint inkább egy valódi anya–fia viszonyra emlékeztetett. Culkin megható sorokkal búcsúzott tőle: „Mama! Azt hittem, még van időnk. Többet szerettem volna. Szerettem volna ott ülni melletted, egy széken. Mindig meghallgattalak. De még annyi mindent akartam mondani. Szeretlek. Még találkozunk.”

Macaulay Culkin személyes posztban búcsúzott filmbéli anyukjától, aki Catherine O’Hara játszott a Reszkessetek, betörők!-ben. Forrás: Macaulay Culkin instagram oldala
 Macaulay Culkin személyes posztban búcsúzott filmbéli anyjától, aki Catherine O’Hara játszott a Reszkessetek, betörők!-ben (Forrás: Macaulay Culkin Instagram-oldala)

Catherine O’Hara – Így búcsúzik a sztárvilág Kevin édesanyjától

Az IGN.hu szúrta ki, hogy Brooke Shields az X-en búcsúzott Catherine O’Harától: bejegyzésében arról írt, mekkora megtiszteltetés volt számára, hogy együtt dolgozhatott a színésznővel, akinek egyedülálló humorát pótolhatatlannak nevezte. Shields szerint O’Hara halála felfoghatatlan veszteség, hangsúlyozva, hogy a komédia műfaja nem lenne ugyanaz nélküle. Üzenetében szeretetét és együttérzését fejezte ki a színésznő családja, barátai, kollégái és rajongói felé. Az említett paródia, amit O’Hara az SCTV-s időszakában készített a 80-as évek szexszimbólumáról, itt tekinthető meg teljes egészében:

Chris Columbus, a Reszkessetek, betörők! rendezője a The Hollywood Reporternek arról beszélt, hogy Catherine O’Hara halála bénítóan hatott rá, és úgy érezte, az egész világ szívét összetörte a hír. Columbus szerint sokan nem is tudják, de O’Hara gyakorlatilag a hátán vitte a film felét, és a történet egyszerűen nem működne az ő különleges alakítása nélkül. Úgy fogalmazott, hogy a színésznő rendkívüli érzelmi mélységet adott a filmnek, és nagyon fog hiányozni. Hozzátette: van benne némi vigasz is, amikor arra gondol, hogy az általa ismert két kivételes ember, Catherine O’Hara és John Candy most végre újra együtt lehetnek, improvizálhatnak és megnevettethetik egymást.

Bryan Cranston az Instagramon búcsúzott Catherine O’Harától, akivel való közös munkáját ahhoz hasonlította, mintha Venus Williamsszel teniszezett volna. Mint írta, a színésznő soha nem éreztette fölényét, mégis olyan volt mellette játszani, mintha ő csak próbálná visszaadni a labdát, abban a reményben, hogy egyszer felérhet a tehetségéhez. 

Cranston szerint O’Hara egyszerre volt briliáns és örömteli jelenség, és most leginkább azokra az évekre gondol, amikor annyit nevetett mindazon, amit a nagyvásznon művelt. Úgy fogalmazott, erre szüksége is van, mert jelenleg inkább csak sírni tud. Bejegyzését azzal zárta, hogy a színésznő nagyon hiányozni fog, és azt kívánta neki: nevettessen meg mindenkit odafent is.

Pedro Pascal – aki a The Last of Us sorozatban dolgozott együtt vele – Instagram-posztjában így búcsúzott: „Csodálatos volt a közeledben lenni. Örök hálával tartozom érte. Kevesebb fény van most a világban, ebben a szerencsés világban, amely befogadhatott téged, és örökre emlékezni fog rád. Mindörökké. Az egyetlen és utánozhatatlan Catherine O’Harára.”

Tim Burton szintén az Instagramon emlékezett meg róla, egy közös fotót is megosztva: „Catherine, imádlak! Ez a kép is bizonyítja, mennyi derűt adtál mindannyiunknak. Életem különleges része voltál – és az is maradsz, odaát is.”

Michael Keaton, a Beetlejuice főszereplője személyes hangvételű üzenetben búcsúzott egykori játékpartnerétől és barátjától: „Révedjünk vissza a Beetlejuice előtti időkre! Ő volt az, aki a filmben a feleségemnek és nemezisemnek tettette magát, a való életben pedig igazi barátom volt. Ez most nagyon fáj. Tyű, de hiányozni fog!”

 

