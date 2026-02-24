Depeche Modeberlinikoncert

Berlinben is bemutatják a nagy sikerű magyar Depeche Mode tribute showt

A német fővárosban is látható lesz a 101 Hang Depeche Mode Special Tribute. A teljesen magyar könnyűzenei produkciót december 16-án mutatják be a berlini Uber Arenában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 9:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 101 zenészt, énekest felvonultató show, amelyben a Depeche Mode ismert dalai magyar előadóktól hangzanak el, tavaly novemberben telt ház előtt aratott sikert az MVM Dome-ban. A 101 Hang immár egy európai turné nyitóállomásaként idén december 10-én lesz látható ugyanott, majd hat nappal később Berlinben is – közölték a szervezők kedden.

Berlinben is bemutatják a nagy sikerű magyar Depeche Mode tribute showt
A 101 Hang Depeche Mode Special Tribute Berlinbe látogat (Fotó: 101 Hang)

Depeche Mode tribute a nemzetközi színtéren

Mint írták, a hazai rendezvénypiacon ritka – a popszakmában szinte példa nélküli –, hogy egy teljes egészében magyar, független produkció önerőből lépjen ki a nemzetközi arénaszíntérre. A tavaly alakult 101 Voices társulatnak ez egy év alatt sikerült. A nagyszabású előadás szimfonikus zenekarral, a 45 fős Magyar Nemzeti Férfikar közreműködésével, valamint meghívott énekesekkel valósul meg. 

A fellépők között található Pásztor Anna (Anna and the Barbies), Papp Szabi (Supernem), Lotfi Begi, Lányi Lala (Kozmix), Fehér Lili zongoraművész és énekes, valamint a fiatal tehetség Arany Timi.

Tavaly Riederauer Richárd zeneszerző és karmester vezénylésével a Magyar Nemzeti Férfikar és a Hungarian Studio Orchestra olyan monumentális formában keltette életre a Depeche Mode zenei világát, amit a közönség imádott. Idén a produkcióban még inkább előtérbe kerül a kórus izgalmas előadásmódja, az alkotócsapat célja, hogy Európa-szerte megismertesse az emberekkel az egyedülálló Magyar Nemzeti Férfikart 

– idézte a közlemény Petke Balázs rendezőt, a projekt megálmodóját.

Az idei koncert apropója, hogy a Depeche Mode ikonikus lemeze, a Black Celebration negyven évvel ezelőtt, 1986-ban jelent meg. A produkció a korszak sötétebb, drámai hangzását helyezi fókuszba, zenei hidat képezve a klasszikus szimfonikus megszólalás és a modern elektronikus világ között.

A 101 Hang elnevezés a brit zenekar 1988-ban megjelent 101 című amerikai koncertalbumára utal. Az 1980 óta létező, és két alapító taggal, Martin Gore-ral és Dave Gahannel ma is aktív, világhírű zenekartól mások mellett olyan slágerek hangzottak el tavaly az MVM Dome-ban, mint az Enjoy the Silence, a Wrong, a Strangelove vagy a Walking in My Shoes.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu