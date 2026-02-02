Könny szökik a szemünkbe: Fenyő Miklós így beszélt gyerekeiről + videó

Rendkívüli

Fenyő Miklós, a rock and roll ikonja szokatlan nyíltsággal mesélt gyerekeiről, unokáiról és arról, milyen apa volt a színpadon kívül.

Munkatársunktól
2026. 02. 02. 7:46
Fenyő Miklós 78 éves volt. Forrás: Sándor Palota
Megható vallomást tett a Hogy volt?! nyári különkiadásában Fenyő Miklós – írja a Blikk.hu. A nemrég elhunyt zenész életének fontos állomásait idézte fel a műsorban, köztük az apaságot is, amelyről ritkán beszélt nyilvánosan. A rock and roll ikonja szokatlan nyíltsággal mesélt gyerekeiről, unokáiról és arról, milyen apa volt a színpadon kívül.

20231106 Budapest Fenyő Miklós és gyermekei, Fenyő Diána Dió és Fenyő Dávid Dáci fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár
Fenyő Miklós és gyermekei, Fenyő Diána Dió és Fenyő Dávid Dáci. Fotó: MW Bulvár/Szabolcs László 

Fenyő Miklós ritkán hallott őszinteséggel beszélt gyerekeiről

A Blikk.hu felidézi: a műsorban archív koncertfelvételek és személyes történetek váltják egymást, köztük egy közös színpadi pillanat is, amikor Fenyő Miklós gyermekeivel együtt zenélt. A zenész két gyermeke, Dávid (Dáci) és Diána (Dió) már felnőttek, és egy-egy unokával is megajándékozták őt. Balázsról és Lauráról rajongással beszélt, ugyanakkor elárulta: nagyszülőként egészen más megélni a családi szerepet, hiszen a felelősség már jóval kisebb.

Minden vagányságra én tanítottam meg

– mondta mosolyogva Balázsról, akit születése óta Mikulásnak becézett. Unokájáról, Lauráról is szeretettel mesélt, akit „nyári ajándékként” kapott fiától, és a Rizibizi becenevet adta neki.

A műsor egyik legőszintébb pillanata akkor következett, amikor Sztankay Ádám arról kérdezte, milyen apa volt valójában.

„Igen, szigorú apa voltam” – válaszolta Fenyő Miklós, majd hozzátette: ezt a képet árnyalja az is, hogy rengeteget dolgozott, és nem tudott mindent alárendelni a gyereknevelésnek. Saját bevallása szerint gyermekei ma már úgy emlékeznének rá, mint aki „nem a legjobb, de nem is a legrosszabb” apa volt. „Nem tartanak mintaapának, de nagyon szeretnek” – mondta meghatódva.

A beszélgetés ezen pontján egy felvétel is látható, amelyen gyermekeivel együtt áll színpadra – egy ritka, intim pillanat a rock and roll koronázatlan királyának életéből. 

Ezt itt lehet megtekinteni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

