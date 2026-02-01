Meghalt Snoop Dogg koraszülött unokája

Elhunyt az amerikai rapper, Snoop Dogg unokája. A tíz hónapos csecsemő koraszülött volt, az újszülött-intenzív osztályról csak néhány hete engedték ki, tudatta a TMZ.

Condolences 💐 Snoop Dogg’s daughter Cori Broadus reveals the passing of her babygirl, Codi



Born premature at just 25 weeks, she spent nearly 10 months in the NICU before coming home earlier this month. RIP 🕊️ pic.twitter.com/lFt3nrqB3c — Block Topickz (formerly Glock Topickz) (@BlockTopickz) January 31, 2026

A hírt Snoop Dogg lánya, Cori Broadus közölte szombaton a közösségi oldalán egy, a csecsemővel közös fekete-fehér felvétellel, amely mellé azt írta, hogy kislánya, Codi hétfőn elhunyt.

Codi koraszülött volt, három hónappal korábban született, mint kellett volna, rövid élete nagy részét kórházban, az újszülött-intenzív osztályon töltötte.

Néhány hete az édesanyja megosztott egy közös fotót, amelyen a csecsemővel az otthonukban látható, azzal a bejegyzéssel, hogy a kislány otthon van, Isten meghallgatta imáikat.