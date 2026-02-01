Meghalt Snoop Dogg koraszülött unokája

Elhunyt az amerikai rapper, Snoop Dogg unokája. A tíz hónapos csecsemő koraszülött volt, az újszülött-intenzív osztályról csak néhány hete engedték ki, tudatta a TMZ.
A hírt Snoop Dogg lánya, Cori Broadus közölte szombaton a közösségi oldalán egy, a csecsemővel közös fekete-fehér felvétellel, amely mellé azt írta, hogy kislánya, Codi hétfőn elhunyt.
Codi koraszülött volt, három hónappal korábban született, mint kellett volna, rövid élete nagy részét kórházban, az újszülött-intenzív osztályon töltötte.
Néhány hete az édesanyja megosztott egy közös fotót, amelyen a csecsemővel az otthonukban látható, azzal a bejegyzéssel, hogy a kislány otthon van, Isten meghallgatta imáikat.
