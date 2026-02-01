Snoop Dogggyászhírunoka

Meghalt Snoop Dogg koraszülött unokája

Gyászol az amerikai rapper.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 9:49
Elhunyt az amerikai rapper, Snoop Dogg unokája. A tíz hónapos csecsemő koraszülött volt, az újszülött-intenzív osztályról csak néhány hete engedték ki, tudatta a TMZ.

A hírt Snoop Dogg lánya, Cori Broadus közölte szombaton a közösségi oldalán egy, a csecsemővel közös fekete-fehér felvétellel, amely mellé azt írta, hogy kislánya, Codi hétfőn elhunyt.

Codi koraszülött volt, három hónappal korábban született, mint kellett volna, rövid élete nagy részét kórházban, az újszülött-intenzív osztályon töltötte. 

Néhány hete az édesanyja megosztott egy közös fotót, amelyen a csecsemővel az otthonukban látható, azzal a bejegyzéssel, hogy a kislány otthon van, Isten meghallgatta imáikat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok", akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

