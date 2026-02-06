Keleti Évafotóművészfotóművészet

„Az a fanyar derű, amivel az életet nézte, örökre a részünkké vált” – Így búcsúznak Keleti Évától

Kilencvennégy éves korában, február 6-án elhunyt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész. A színházi fotózás úttörőjétől sorra búcsúznak tisztelői, barátai, kollégái.

2026. 02. 06. 14:43
Keleti Éva Fotó: Gordon Eszter
Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-bejegyzést tett közzé a szomorú hírre reagálva. Mint írja:

Iskolateremtő volt a színházi fotózás műfajában, a magyar színháztörténet kiemelkedő pillanatai fényképei segítségével élnek emlékezetünkben

Közösségi oldalán búcsúzik az alkotótól a Vígszínház is.

Nemcsak megörökítette a színházat, hanem értette is. Figyelt, kivárt, jelen volt. Halála pótolhatatlan veszteség a magyar színházi szakma és egész kulturális életünk számára. A Vígszínház emlékezete az ő képein keresztül tovább él – és ő is tovább él saját képein, amelyekből sugárzik az ő szerény, kedves és empatikus személyisége, precíz szakmaisága, olthatatlan színházszeretete

– írja a teátrum.

Búcsúzik az alkotótól a Budapest Photo Festival is.

Bár évtizedekig a magyar sajtó és fotóművészet meghatározó alakja volt, sosem maradt meg a múltba révedő krónikásnak. Kilencvenen túl is ugyanolyan gyermeki kíváncsisággal figyelte a világot, mint pályája elején […] Egy páratlan életmű végleg lezárult, de a fotográfiái és az a fanyar derű, amivel az életet nézte, örökre a részünkké vált

– írja Somosi Rita és Mucsy Szilvia a fesztivál közösségi oldalán.

A Magyar Színházi Társaság megemlékezésében az írja: Keleti Éva életműve nélkül ma sokkal kevesebbet tudnánk a magyar színházról.

Tudta, mikor kell ott lenni, s mikor kell láthatatlanná válni. Fotográfusként jelen volt, de soha nem tolakodott. Ezért bíztak benne a színházak, az alkotók, a társulatok – generációkon át.

 

