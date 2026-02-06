„Az a fanyar derű, amivel az életet nézte, örökre a részünkké vált” – Így búcsúznak Keleti Évától

Nemcsak megörökítette a színházat, hanem értette is. Figyelt, kivárt, jelen volt. Halála pótolhatatlan veszteség a magyar színházi szakma és egész kulturális életünk számára. A Vígszínház emlékezete az ő képein keresztül tovább él – és ő is tovább él saját képein, amelyekből sugárzik az ő szerény, kedves és empatikus személyisége, precíz szakmaisága, olthatatlan színházszeretete