Hankó Balázs Keleti Éváról: duplán szomorú nap ez a mai…

Duplán szomorú nap ez a mai... Még fel sem ocsúdtunk Vásáry Tamás elvesztésének híréből, újabb szomorú hírt kaptunk Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész haláláról – kezdi Keleti Évától búcsúzó sorait Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter közösségi oldalán, aki ma reggel már a világhírű karmesterről is megemlékezett.

A miniszter bejegyzésében kiemelte: Keleti Éva több mint hat évtizeden át példaértékű szakmai alázattal és érzékenységgel dolgozott, különösen a színházi világ kulisszák mögötti pillanatait örökítette meg.

Életműve nemcsak dokumentál, hanem tanít is. Látásmódja, emberközpontúsága és a fotográfia rangjáért folytatott következetes munkája maradandó érték. Emlékét és munkásságát tisztelettel őrizzük.

Hankó Balázs részvétét fejezte ki a családnak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték a művészt. Keleti Éva életműve a magyar kulturális emlékezet szerves része marad, munkái pedig továbbra is tanúságot tesznek egy kivételes alkotói pálya értékeiről.