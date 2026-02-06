Keleti Évafotográfusgyászhír

Hankó Balázs Keleti Éváról: duplán szomorú nap ez a mai…

Újabb veszteség érte a magyar kulturális életet: elhunyt Keleti Éva, Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész. A tragikus hírt követően Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter közösségi oldalán búcsúzott az alkotótól, hangsúlyozva, hogy a magyar vizuális kultúra meghatározó személyiségét veszítettük el.

Munkatársunktól
2026. 02. 06. 13:45
Keleti Éva fotóművész Fotó: Teknős Miklós
Keleti Éva fotóművész Fotó: Teknős Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Duplán szomorú nap ez a mai... Még fel sem ocsúdtunk Vásáry Tamás elvesztésének híréből, újabb szomorú hírt kaptunk Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész haláláról – kezdi Keleti Évától búcsúzó sorait Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter közösségi oldalán, aki ma reggel már a világhírű karmesterről is megemlékezett.

A miniszter bejegyzésében kiemelte: Keleti Éva több mint hat évtizeden át példaértékű szakmai alázattal és érzékenységgel dolgozott, különösen a színházi világ kulisszák mögötti pillanatait örökítette meg. 

Életműve nemcsak dokumentál, hanem tanít is. Látásmódja, emberközpontúsága és a fotográfia rangjáért folytatott következetes munkája maradandó érték. Emlékét és munkásságát tisztelettel őrizzük.

Hankó Balázs részvétét fejezte ki a családnak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték a művészt. Keleti Éva életműve a magyar kulturális emlékezet szerves része marad, munkái pedig továbbra is tanúságot tesznek egy kivételes alkotói pálya értékeiről.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu