Paróka, rothadó lábak, törött bordák – megrázó részleteket tár fel az új Michael Jackson-dokumentumfilm

Megrázó részletekről számol be a Channel 4 új, a popsztárról készült dokumentumfilm-sorozata. Michael Jackson egészen haláláig igyekezett leplezni egészségi problémáit, egyes testrészeit még az orvosoknak sem mutatta meg. Plasztikai műtéteiről és eltitkolt egészségi gondjairól csak a 2009 júniusában elvégzett boncolás adott részletes tájékoztatást – írja az Index.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 17:05
Forrás: The New York Times
Michael Jackson mindössze 55 kilogrammot nyomott halálakor, parókát ragasztottak fejére, ajkait és szemöldökét tetováltatta, lábain pedig súlyos gombás fertőzés jelent meg, amelyet annyira szégyellt, hogy inkább fájdalomcsillapítókat szedett, mint hogy orvoshoz menjen – írja a portál. Jacko plasztikai műtéteiről és eltitkolt egészségi gondjairól csak a 2009 júniusában elvégzett boncolás adott részletes tájékoztatást, amelynek eredményeit a Channel 4 új dokumentumfilm-sorozatában mutatta be.

Michael Jackson számos egészségi gonddal küszködött (Fotó: AFP)

Michael Jackson döbbenetesen rossz állapotban volt halálakor

Az énekes 50 évesen halt meg Los Angeles-i otthonában, halálakor mindössze 55 kilogrammot nyomott, a gyomrában csak részben feloldódott tablettákat találtak, miután naponta csak egyszer étkezett. Jackson karjai tele voltak tűszúrásnyomokkal, amiket feltehetően a krónikus álmatlanság leküzdésére befecskendezett gyógyszerek eredményeztek. Csípője, combjai és vállai szintén tele voltak szúrásnyomokkal, a legmegdöbbentőbb állapotban azonban a haja volt, amelyet egyszerűen a fejére ragasztottak. Az énekes teljesen kopasz volt, csak foltok látszódtak a fejbőrén. Feltehetően azóta viselt parókát, hogy 

1984-ben egy Pepsi-reklám forgatása közben lángra kapott a haja, amely másod- és harmadfokú égési sérüléseket okozott.

A sztárnak egy lépcsősoron kellett táncolnia, miközben körülötte tűzijáték robbant, ez okozta a balesetet. Az egyik felvételnél technikai hiba történt, a pirotechnikai eszközök túl korán robbantak fel, a felcsapó szikrák pedig lángra lobbantották az énekes haját. Egyesek szerint ezután vált gyógyszerfüggővé, ugyanis az égési sérülései miatt fájdalomcsillapítókat írtak fel neki.

Az Index cikke beszámol a furcsa kozmetikai eljárásokról is, amelyeken Jackson átesett, valamint arra, hogy 

újraélesztési kísérletek miatt eltörtek a bordái.

Mint írják, komoly problémák jelentkeztek Michael Jackson lábain is, a boncolásból kiderült, hogy tyúkszemekkel küszködött és súlyos gombás fertőzésben szenvedett, amelytől úgy nézett ki, mintha a bőre rothadna a lábfején.

A teljes cikk ITT olvasható.

 

