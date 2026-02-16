Rendkívüli

Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Vásáry Tamástemetésbúcsúztató

Március 11-én búcsúztatják Vásáry Tamást

Március 11-én 15 órakor búcsúztatják Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművészt, karmestert a Fiumei Úti Sírkertben a Református Egyház szertartása szerint – közölte a Magyar Művészeti Akadémia hétfőn.

Vásáry Tamást a református egyház szertartása szerint búcsúztatják majd. A Magyar Művészeti Akadémia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az MTVA, a Zeneakadémia, Újbuda önkormányzata, Debrecen önkormányzata, Hajdúböszörmény önkormányzata is a saját halottjának tekinti, temetéséről intézkedtek.

Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, karmester, a nemzet művésze, a Szent István-rend birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja február 5-én, életének 93. évében hunyt el.

 

