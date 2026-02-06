Vásáry Tamáskarmestergyászhír

Nekrológ: Vásáry Tamás a lélek karmestere volt

Csütörtök éjjel meghalt Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István-rend birtokosa, a Nemzet Művésze. A világhírű muzsikus nemcsak a koncerttermekben hagyott maradandó nyomot, hanem gondolkodásával, hitével és emberségével is generációk számára adott iránytűt. Vásáry Tamásra emlékezünk.

Dani Áron
2026. 02. 06. 18:34
Vásáry Tamás karmester Fotó: Mirkó István
Vásáry Tamás karmester Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vásáry Tamás életében a zene és a hit sosem vált el egymástól, erről maga is több alkalommal vallott. Családi öröksége – református püspök nagyapja és mélyen vallásos neveltetése – korán arra indította, hogy a szolgálat gondolatában keresse saját útját. Fiatalon még a papi hivatás is foglalkoztatta, ám édesanyja ösztönzésére végül a zenéhez fordult, amikor megértette, hogy ezzel ugyanúgy képes lelki táplálékot nyújtani az embereknek.

Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművészt, karmestert ünnepli a közönség a 90. születésnapja alkalmából, a tiszteletére adott hangverseny után a Zeneakadémián 2023. szeptember 3-án. Az eseményen az ünnepelt Beethoven 9. szimfóniáját vezényelte. MTI/Lakatos Péter
Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművészt, karmestert ünnepli a közönség a 90. születésnapja alkalmából, a tiszteletére adott hangverseny után a Zeneakadémián 2023. szeptember 3-án Forrás: MTI

Vásáry Tamás: A zene mindig felfelé vezet

A művész úgy tekintett pályájára, mint egyfajta küldetésre, meggyőződése volt, hogy a művészet feladata felemelni az embert – oda, ahol a létezés értelme sokkal mélyebben tárul fel. Hite szerint a fontos találkozások és „véletlenek” mögött mindig jelentés húzódik meg, és az élet folyamatos tanulás, amelyhez csend és figyelem is szükséges. Az emberi sorsok iránti érzékenysége nemcsak gondolataiban, hanem tetteiben is megjelent: a Gyermekhíd Alapítvány létrehozásával a hányatott sorsú fiatalok támogatását tűzte ki célul.

Vásáry Tamás hitt abban, hogy a szeretet az a biztos alap, amelyhez az ember bármikor visszatérhet – még a legnehezebb élethelyzetekben is. 

Bevallása szerint gyakran jutott eszébe Tóth Aladárnak, az Operaház egykori igazgatójának gondolata, miszerint azok, akik gyerekként nem kapnak elég szeretetet, „törött szárnyú lelkekké” válhatnak. Vásáry számára ez nem csupán költői kép volt, hanem erkölcsi felhívás: a társadalom közös felelőssége, hogy minél kevesebb ilyen sebzett sors szülessen. Úgy vélte, a zene, a figyelem és a valódi törődés képes enyhíteni a lelki sérüléseket és új esélyt adni a fiataloknak.

Vásáry Tamás pályája a magyar és a nemzetközi zenei élet meghatározó fejezete marad. Karmesterként, zongoraművészként és tanítóként egyaránt a művészet lényegét kereste: azt az erőt, amely egyszerre szellemi és emberi. Tanításai szerint az alkotás nemcsak a színpadon történik, hanem a csendben megélt pillanatokban is, amikor az ember tapasztalatokat gyűjt és formálódik – csak oda kell figyelni. Ő maga nem kisebb szaktekintély figyelmét élvezhette tizenévesen, mint Dohnányi Ernőét, aki mély nyomot hagyott benne. 

A legendás zeneszerző és pedagógus nemcsak a technikai fejlődést tartotta fontosnak: amikor a fiatal Vásáry arról számolt be neki, hogy napi három órát gyakorol, inkább focizni küldte, mert hitt abban, hogy a gyerekkori élmények pótolhatatlanok, és a művészet alapját is ezek adják.

Tehetsége hamar megmutatkozott: tizennégy évesen megnyerte a Zeneakadémia Liszt-versenyének első díját. Ekkor határozta el, hogy karmester is szeretne lenni. Halálával a magyar és az egyetemes zenei élet pótolhatatlan alakját veszítette el, gondolatai azonban tovább élnek mindazokban, akik hisznek a zene felemelő erejében és abban, hogy a szeretet képes begyógyítani a legmélyebb sebeket is.

Kapcsolódó anyagaink

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu