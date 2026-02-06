Vásáry Tamásmtvaközmédia

Gyertyagyújtással emlékeznek Vásáry Tamásra a Zeneakadémia előtt

Február 6-án 17 órától február 11-ig a Zeneakadémia előtt várják mindazokat, akik egy szál virággal vagy gyertyával szeretnének fejet hajtani Vásáry Tamás zongoraművész és karmester előtt.

2026. 02. 06. 15:27
Vásáry Tamás Fotó: MTI/Soós Lajos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bartók Rádió pénteken egész nap tiszteleg az elhunyt művész előtt, műsoraiban felidézik életművét és művészetét: hallható lesz zongorajátéka, valamint általa vezényelt hangversenyek. Február 8-án 16 órától a Lemezelő című műsor In memoriam Vásáry Tamás különkiadása kerül adásba.

Az M5 kulturális csatorna február 6-án a 16.30-kor kezdődő Librettó című műsorban emlékezik meg a művészről, majd 17.55-től a Kontúr című portréműsor idézi fel Vásáry Tamás pályáját és művészi örökségét a tavaly készült adásban. Pénteken 21 órától tűzi műsorára a csatorna az Üzenet című dokumentumfilmet. A 2025-ös alkotás a világhírű zongoraművész és karmester, Vásáry Tamás életéről szól; nem klasszikus portréfilm, hanem önvallomás, amely betekintést enged a művész sikereibe, kudarcaiba és kalandos történeteibe. A közmédia kulturális csatornáján az emlékezés jegyében február 7-én 9 órától az MMA – Vásáry Tamás című műsor látható, 21 órától pedig az A zenén túl – Találkozás Beethovennel című, Vásáry Tamás kommentárjaival színesített koncerttel tiszteleg emléke előtt a csatorna.

A Kossuth rádió pénteken a Kalendárium című kulturális műsorában megemlékezik mind Vásáry Tamásról, mind pedig Keleti Éváról, majd 19.30-tól a Nagyok című portréműsor Vásáry Tamással készült korábbi adása hallható, amelyben a zongoraművész és karmester életútjáról, zenei hitvallásáról és pályájának meghatározó állomásairól vall.

 A Duna február 8-án 10.30-tól tűzi műsorára az Isten kezében Vásáry Tamással című, 2022-ben készült műsort.

Vásáry Tamás életműve nemcsak a klasszikus zenei hagyományok hiteles tolmácsolását jelentette, hanem generációk zenei gondolkodását formálta, és maradandó értéket teremtett a magyar és a nemzetközi zenei életben. A közmédia és a Magyar Rádió Művészeti Együttesei saját halottjukként gyászolják a nemzetközi rangú művészt. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu