Gyertyagyújtással emlékeznek Vásáry Tamásra a Zeneakadémia előtt

A Bartók Rádió pénteken egész nap tiszteleg az elhunyt művész előtt, műsoraiban felidézik életművét és művészetét: hallható lesz zongorajátéka, valamint általa vezényelt hangversenyek. Február 8-án 16 órától a Lemezelő című műsor In memoriam Vásáry Tamás különkiadása kerül adásba.

Az M5 kulturális csatorna február 6-án a 16.30-kor kezdődő Librettó című műsorban emlékezik meg a művészről, majd 17.55-től a Kontúr című portréműsor idézi fel Vásáry Tamás pályáját és művészi örökségét a tavaly készült adásban. Pénteken 21 órától tűzi műsorára a csatorna az Üzenet című dokumentumfilmet. A 2025-ös alkotás a világhírű zongoraművész és karmester, Vásáry Tamás életéről szól; nem klasszikus portréfilm, hanem önvallomás, amely betekintést enged a művész sikereibe, kudarcaiba és kalandos történeteibe. A közmédia kulturális csatornáján az emlékezés jegyében február 7-én 9 órától az MMA – Vásáry Tamás című műsor látható, 21 órától pedig az A zenén túl – Találkozás Beethovennel című, Vásáry Tamás kommentárjaival színesített koncerttel tiszteleg emléke előtt a csatorna.

A Kossuth rádió pénteken a Kalendárium című kulturális műsorában megemlékezik mind Vásáry Tamásról, mind pedig Keleti Éváról, majd 19.30-tól a Nagyok című portréműsor Vásáry Tamással készült korábbi adása hallható, amelyben a zongoraművész és karmester életútjáról, zenei hitvallásáról és pályájának meghatározó állomásairól vall.

A Duna február 8-án 10.30-tól tűzi műsorára az Isten kezében Vásáry Tamással című, 2022-ben készült műsort.

Vásáry Tamás életműve nemcsak a klasszikus zenei hagyományok hiteles tolmácsolását jelentette, hanem generációk zenei gondolkodását formálta, és maradandó értéket teremtett a magyar és a nemzetközi zenei életben. A közmédia és a Magyar Rádió Művészeti Együttesei saját halottjukként gyászolják a nemzetközi rangú művészt.