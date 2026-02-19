Végső búcsút vettek Voith Ágitól a Farkasréti temetőben + képek

Csütörtök délután a magyar színházi világ krémje gyűlt össze a főváros Farkasréti temetőjében, hogy lerója kegyeletét Voith Ági előtt. A szertartáson a gyászoló család mellett – köztük unokája, Bodrogi Enikő – olyan neves művészek vettek részt, mint Bodrogi Gyula, Nemcsák Károly, Koltai Róbert és Rudolf Péter.

Voith Ági ravatala a Farkasréti temetőben (Fotó: Mirkó István)

A gyászolók a hideg, barátságtalan idő ellenére is nagy számban jelentek meg a ravatalozónál, amely felett a színművésznő mosolygós arcképe őrizte a csendet.

Koltai Róbert megtörten ékezett (Fotó: Mirkó István)

Voith Ági január 28-án hunyt el egy hosszan tartó, méltósággal viselt betegség, majd egy szövődményes tüdőgyulladás következtében. Halála egy korszak végét jelenti a magyar színjátszásban.

A művésznő nem csupán tehetségével, hanem vibráló személyiségével és modern szemléletével is kiemelkedett kortársai közül. Bár pályafutása során számos drámai szerepet is megformált, a közönség szívébe leginkább humorával és zenei alakításaival – például a Kaktusz virága című darabban – lopta be magát.

Bodrogi Gyula búcsúztatja legjobb barátját (Fotó: Mirkó István)

A temetésen láthatóan megrendült Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, aki bár évtizedekkel ezelőtt különvált a művésznőtől, hivatalosan sosem vált el tőle. Kapcsolatuk a magyar színháztörténet egyik legkülönlegesebb barátsága maradt.

– emlékezett vissza korábban Bodrogi, aki a fájdalom súlya alatt nem vállalt beszédet a szertartáson. Fiuk, Bodrogi Ádám korábban úgy nyilatkozott: édesanyja azt szerette volna, ha az emberek a vidám pillanatokra és sikereire emlékeznek.

Nemcsák Károly, a József Attila Színház vezetője (Fotó: Mirkó István)

Az 1944-ben született művésznő a legendás Mészáros Ági lányaként nőtt fel, de sikerült kilépnie édesanyja árnyékából, és saját jogán vált csillaggá. Karrierje nagy részét a József Attila Színházban töltötte, ahol 2011-ben örökös tagnak választották.