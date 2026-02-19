Voith ÁgitemetésFarkasréti temető

Végső búcsút vettek Voith Ágitól a Farkasréti temetőben + képek

Családtagok, barátok, kollégák és meghívott vendégek jelenlétében kísérték utolsó útjára Voith Ági Jászai Mari-díjas színművésznőt csütörtökön a Farkasréti temetőben. A magyar kulturális élet meghatározó alakja 81 éves korában, január végén hunyt el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 15:33
Fotó: Mirkó István
Csütörtök délután a magyar színházi világ krémje gyűlt össze a főváros Farkasréti temetőjében, hogy lerója kegyeletét Voith Ági előtt. A szertartáson a gyászoló család mellett – köztük unokája, Bodrogi Enikő – olyan neves művészek vettek részt, mint Bodrogi Gyula, Nemcsák Károly, Koltai Róbert és Rudolf Péter.

Voith Ági
Voith Ági ravatala a Farkasréti temetőben (Fotó: Mirkó István)

A gyászolók a hideg, barátságtalan idő ellenére is nagy számban jelentek meg a ravatalozónál, amely felett a színművésznő mosolygós arcképe őrizte a csendet.

Voith Ági temetése
Koltai Róbert megtörten ékezett (Fotó: Mirkó István)

Voith Ági január 28-án hunyt el egy hosszan tartó, méltósággal viselt betegség, majd egy szövődményes tüdőgyulladás következtében. Halála egy korszak végét jelenti a magyar színjátszásban.

A művésznő nem csupán tehetségével, hanem vibráló személyiségével és modern szemléletével is kiemelkedett kortársai közül. Bár pályafutása során számos drámai szerepet is megformált, a közönség szívébe leginkább humorával és zenei alakításaival – például a Kaktusz virága című darabban – lopta be magát.

Voith Ági temetése
Bodrogi Gyula búcsúztatja legjobb barátját (Fotó: Mirkó István)

A temetésen láthatóan megrendült Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, aki bár évtizedekkel ezelőtt különvált a művésznőtől, hivatalosan sosem vált el tőle. Kapcsolatuk a magyar színháztörténet egyik legkülönlegesebb barátsága maradt.

A legjobb barátom volt

– emlékezett vissza korábban Bodrogi, aki a fájdalom súlya alatt nem vállalt beszédet a szertartáson. Fiuk, Bodrogi Ádám korábban úgy nyilatkozott: édesanyja azt szerette volna, ha az emberek a vidám pillanatokra és sikereire emlékeznek.

Voith Ági temetése
Nemcsák Károly, a József Attila Színház vezetője (Fotó: Mirkó István)

Az 1944-ben született művésznő a legendás Mészáros Ági lányaként nőtt fel, de sikerült kilépnie édesanyja árnyékából, és saját jogán vált csillaggá. Karrierje nagy részét a József Attila Színházban töltötte, ahol 2011-ben örökös tagnak választották.

Voith Ági temetése
Rudolf Péter is megjelent a megemlékezésen (Fotó: Mirkó István)

Voith Ági életútja Nagykovácsiban, a természet közelségében ért véget, ahol utolsó éveit élettársával, Döme Zsolt zeneszerzővel töltötte. A szakma és a közönség egyaránt úgy emlékszik rá, mint a színésznőre, aki még 80 felett is megőrizte „25 éves, bohémi lelkét”.

A sírnál elhelyezett koszorúk és a néma főhajtások jelzik: a magyar színpad egyik legszínesebb egyénisége távozott, akinek emléke filmjein és felejthetetlen színházi pillanatain keresztül él tovább.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

