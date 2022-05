Száz év börtön

Nemzetközi színtéren jó dobásnak hatott Aung Szan Szú Csí szerepvállalása a burmai kormányban. A demokratikus világban mindenhol nagy tisztelet övezte a politikus asszonyt, aki továbbra is tanúbizonyságot tett erőszakmentes elvei mellett. A katonák örülhettek ragyogó választásuknak. Barack Obama amerikai elnök 2012-es látogatását úgy értékelték Mianmarban, mint az ország jó irányban tett első lépéseit. Aztán két év múlva a Fehér Ház ura nemzetközi találkozón vett részt Mianmarban, akkor már ő is látta, hogy milyen hatalmas átverésnek volt a részese ő maga is.

A katonák elégedettek lehettek Aung Szan Szú Csí szereplésével, de egy problémát illetően nem ilyen előadásra számítottak. Mégpedig a mélyrepülő gazdaság felpörgetésében, ugyanis ez sarkallta az akkor triumvirátusban működő katonai juntát a változtatások bevezetésére.

Az 55 milliós ország ugyanúgy egy helyben jár, mint azelőtt, ami valószínűleg nem személyfüggő, hiába voltak a gazdasági toldozgatások, foltozgatások, a válság a késői szocializmus jegyeit magán viselő rendszer sajátossága. És Aung Szan Szú Csí elkövetett még egy hibát, amelynek következtében már nem lett olyan kapós külföldön. Kiállt a rohingyáknak a buddhista országból történő 2017-es kiűzetése mellett. Az 1,4 milliós muzulmán kisebbség ellen a burmai katonaság népirtást követett el. A politikus asszony ezt védelmébe vette, ezzel Nyugaton meg is szűnt az őt szentté magasztaló tisztelet. Az ítélet megszületett: támogatta a hadsereg bűneit, ő sem különb a Deákné vásznánál.

Az ellenzék, a Nemzeti Liga a Demokráciáért 2020 őszén olyan nagyarányú győzelmet aratott a parlamenti választásokon, hogy az mindent felborított volna politikai színtéren. Elérkezett a demokrácia alapkérdése: vajon a hátsó sorokból irányító katonai vezetés valóban kész-e átadni a valós hatalmat a győztes erőnek? Erre nem voltak képesek, ugyanis a parancsnokok jól tudták, hogy a történet végén elszámoltatás vár rájuk. Így előbújva a függöny mögül a maguk kezébe vették a kormányzást. Valójában nem történt semmi különös, hiszen 1962 óta – eltekintve a 2011–2021 közötti tapogatózó kísérlet éveitől – mindig azok irányították az „ezer pagoda országát”, akiknek fegyver volt a kezében. Tavaly év elején a katonák visszavették az ország feletti teljes ellenőrzést. „Mi nem ilyen szabályok alapján játszunk, hogy a végén még mi veszítünk – mondhatták magukban. – Amúgy sem hoztak megváltást ezek az évek, elölről kezdjük az egész játékot, vissza a startra.”

A lakosság zöme elhitte, hogy náluk most már demokratikus szabályok uralkodnak. Tömegtüntetéseken tiltakoztak az új hatalom ellen, amely a régi módszereket vette elő, a nagyvárosokban brutálisan leverte a megmozdulásokat. A harcias fiatalok most vidéken próbálkoznak. Mintegy kétszáz ellenálló csoportról van tudomásuk a térség megfigyelőinek, főleg etnikai követeléseket eddig is hangoztató alakulatokhoz csatlakoznak. Az északnyugati Chin államban szinte mindennaposak az ellenállók és a hadsereg összecsapásai.