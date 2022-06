Boszorkányégetés

Múlt héten megszületett az ítélet Johnny Depp és Amber Heard hat héten át a nyilvánosság előtt zajló, az interneten követhető perében: az esküdtek szerint Heard becsületsértést követett el, amikor a The Washington Postban 2018-ban megjelent véleménycikkében azt állította, családon belüli erőszak érte. Bár Heard nem írta le exférje nevét, az ítélet szerint világos volt, hogy rá gondolt, és tudatosan állított valótlanságot. Depp még 2020-ban elvesztett egy másik rágalmazási pert a brit The Sun napilap ellen, és gyakorlatilag kettétört a karrierje: úgy voltak vele Hollywoodban, mint Woody Allennel: kedveljük, de inkább megtartjuk a három lépés távolságot, mert nem akarunk belekeveredni. A mostani perben mindhárom pontban Deppnek adtak igazat, volt nejének pedig végül mintegy nyolcmillió dollárt kell kicsengetnie rágalmazásért.

Amber Heard az ítélethirdetés után közleményt adott ki, amelyben volt férje aránytalan hatalmát és befolyását okolja, és kifejti: még az őt ért veszteségnél is csalódottabb amiatt, amit ez az ítélet más nők számára jelent. „Ez egy visszaesés. Visszaállítja az idő kerekét egy olyan időbe, amikor egy nőt, aki felemelte a szavát és felszólalt, nyilvánosan megszégyeníthettek és megalázhattak. Visszaveti azt az elképzelést, hogy a nők elleni erőszakot komolyan kell venni” – írta, majd még belekeverte mondandójába a szólás­szabadságot is, mivel szerinte csorbult a szabad és nyílt beszédhez való joga azáltal, hogy ő veszített. Depp saját közleményében háláját fejezte ki, amiért az esküdtszék visszaadta az életét, amelyet évekkel ezelőtt tönkretett a rágalmazás. „Remélem, hogy az igazság kimondására irányuló törekvésem segített másoknak, férfiaknak vagy nőknek, akik az én helyzetemben találták magukat, és hogy az őket támogatók soha nem adják fel. Azt is remélem, hogy a bíróságokon és a médiában is visszatér az az állapot, hogy valaki ártatlan, amíg a bűnösségét be nem bizonyítják.