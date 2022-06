Cseppfolyós identitások

A Szász Állami Etnográfiai Gyűjtemények főigazgatója előremutatónak tartja azt, ahogyan Németország gyarmatosítási múltjára reflektálnak. Mindent múlt időbe tettek, mert mint mondja: a kiállított történelmi tárgyak semmit nem mondanak mai, kortárs életünkről.

Újra a páston

Erős állítás ez, és leginkább a „cancel culture”­ – eltörléskultúra – felől értelmezhető, amely nyíltan buzdít gyűlölete tárgyának tönkretételére.

A történelmi kontextusba helyezés adhat némi védelmet a kiállított tárgynak, de az elhatárolódás jelen idejű gesztusai eszünkbe juttatják ­Kölcsey Ferenc történetfilozófiai dilemmáját: „multaddal valamit kezdeni...” Sürgető erre a szándék korunkban is. A néprajzi múzeumok átalakításának, újradefiniálásának tétje sokak szerint a társadalmi hitelesség. Mégis, milyen esély van a hitelességre a nemzedékek közötti párbeszéd hiányában, a múlt és a jelen közötti kapcsolat megszakításával? Hogyan áll az identitás kérdésköréhez a magyar Néprajzi Múzeum, és milyen üzeneteket hordoz megújult formájában?

A What’s up?!/Mi a helyzet?! című nemzetközi tanácskozással jeleztük, hogy újra a páston vagyunk. Méghozzá olyan fegyverzetben, amellyel a világszínvonalú ismeretátadás, tudományos és kiállítási tevékenység elérhetővé vált

– mondja jogos büszkeséggel Kemecsi Lajos főigazgató.

– Az Európa-szerte megfigyelhető intézményi átalakulások, változások nem függetlenek a társadalmi mozgásoktól; a nemzetközi trendekből következik például a kulturális antropológia térnyerése az etnográfia területe mellett vagy az angolszász kutatási irányzatok integrálódása az európai intézményi rendszerekbe. Ezzel egy időben zajlik – az identitás kérdését is magába ölelően – az intézmény elnevezése körüli vita. Hogyan definiáljuk magunkat: néprajzi, kulturális, esetleg művészeti múzeum?

A nyugat-európai válaszokat meghatározzák a dekolonizációs törekvések – a gyarmati múltra adott sajátos reakciók. Ellentmondásos helyzetükre példa az 1884-ben alapított Pitt Rivers Múzeum esete, amely jellegzetes viktoriánus épületben található Angliában: története mélyen a gyarmati múltban gyökeredzik, miközben műfajában a legjobbak között tartják számon. Laura Van Broekhoven, az intézmény igazgatója nagy érzelmi intenzitással teszi fel a kérdést: képesek vagyunk-e olyan módon átalakítani gyakorlatunkat és irányelveinket, hogy a „radikális remény”, a jóvátétel és a megbékélés terévé váljunk? Sokak kérdése ez a volt gyarmattartó országokban.

Ambivalenciától a svájci múzeumi világ sem mentes. Boris Wastiau főigazgató felidéz egy beszélgetést, amelyben kollégája kifejtette: hányingere van a néprajzi múzeum kifejezéstől. Azzal Barbara Plankensteiner, a hamburgi Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt igazgatója is egyetért, hogy az új irány a sztereotípiák megkérdőjelezése és lebontása, amely az intézményük nevében is megmutatkozik. Az antropológiai múzeum vezetője szerint önreflexióra és a különböző csoportok felé nyitottságra utal a néprajz (völkerkunde) kifejezés lecserélése kultúrákra és művészetekre (Kulturen und Künste).

Fotó: Kurucz Árpád

Miért lenne elvetendő a néprajzi múzeum név? Kemecsi Lajos főigazgató úgy véli: az identitáspolitikai viták közepette a múzeumnak felelősen kell reflektálnia örökségére, ami jelen esetben a gyűjtemény:

Radikális vélemények ütköznek névadásról és identitásról. Az álláspontoknak természetesen helyet adunk, az viszont már nem feladatunk, hogy konszenzust is teremtsünk közöttük

– mondja a főigazgató.

– A mi dolgunk, hogy elismertessük a tevékenységünket, amelyre nemzetközi viszonylatban is büszkék lehetünk. Különösen annak fényében, hogy minket nem nyomaszt a gyarmatosítás terhe. Forrásközösségekkel – ahonnan a tárgyaink is származnak – folytatott kapcsolatainkban mi nem a gyarmatosító pozíciójából tárgyaltunk az elmúlt 150 évben. Ebben előnyben vagyunk! Teljesen más alaphelyzetből mozdulunk tehát, legyen szó akár gyűjteményezésről, akár értelmezésről vagy kiállításról. Mit jelent ez a gyakorlatban? Dél-amerikai gyűjtemény érkezett hozzánk a napokban egy külföldi kollégától, aki tudatosan a budapesti múzeumot kereste, és azért szólított meg minket, mert tudja, hogy itt nincs a gyarmati múlttal kapcsolatos önmarcangoló örökség.

Kivetkőzve

Az új épület adottságai önmagukért beszélnek. Mindazonáltal Kemecsi Lajos a lengyel, szlovén, szlovák, horvát intézményvezetők és a nyugati kollégák visszajelzései alapján megerősíti: az élre törtünk. Az elmúlt 150 évben a Néprajzi Múzeum nemzetközi kapcsolatrendszere élő és folyamatos volt, ezzel a fejlesztéssel most magasabb szinten csatlakozhattunk vissza a nemzetközi viszonyrendszerbe. Néprajzi gyűjteményünk egyedülálló értéket képvisel, s ez az európai közegben is nyilvánvalóvá vált.

Az identitás kérdésköre természetesen nem ér véget a paraszti társadalom átalakulásával

– hívja fel rá a figyelmet Kemecsi Lajos.

– A néprajztudomány több mint száz éve kutatja a polgáriasodás lenyomatait Magyarországon, a modernizációs folyamatok tárgyi emlékeit, a kivetkőzést – a viseletváltást – vagy a bútorkultúra változásait. Az elmúlt napokban épp arról tárgyaltunk a ljubljanai és a varsói társintézmények vezetőivel, hogy régiónk polgári átalakulását és a mentalitás változásait az identitás kérdésével összekapcsolva lenne célszerű beemelni közös kutatási programokba.

Néprajzi múzeumokban ma már az sem kelt feltűnést, ha a kiállítás témája konkrétan a kortárs művészet. Az új szemlélettől a humor és az irónia sem idegen. A lipcsei múzeum azon tárlatán például, amely a németség kérdését járja körül – kik a németek, mit jelent németnek lenni? – a kiállítási anyagban szerepel többek között egy fehér zokniba bújtatott szandálos láb. Finom célzás arra, hogy az egykori Római Birodalom határán, a limestől délre a német férfiak még mindig ragaszkodnak a zokni-szandál kombó viselethez. Talán a régi római hagyományok miatt?

A mai néprajzi múzeumoktól egyáltalán nem áll távol az a gondolat, hogy kiállítsanak kortárs tárgyakat. A magyar Néprajzi Múzeum is megteszi. Ám azt mondani, hogy csak és kizárólag kortárs tárgyakat lenne szabad bemutatni, ugyanolyan szélsőséges hozzáállás, mint elítélni a néprajz fogalom használatával ma is élő intézményeket

– állítja Kemecsi Lajos.

– A kortárs városi kultúra megjelenítése nagyobb eséllyel kelti fel a fiatalok érdeklődését. Mégis akkor járunk el jól, ha közben testközelbe helyezzük a régi tárgyakat is, amelyeknek igenis van információs erejük, kisugárzásuk.