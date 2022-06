Regény vagy paszuly?

– Nemrégiben láttam, hogy a Nemzeti Színház falait a Nagy almáskönyv illusztrációi díszítik. Lajstromba szedte a régi magyar fajtákat és a róluk szóló irodalmat, bemutatja kiváló gyümölcsészeinket, és anekdotákkal fűszerezi tárgyát. Milyen műfajba sorolná a munkát, amely két vendégszöveget, Szávai Márton székely és Kovács Gyula göcseji összefoglalóját is tartalmazza?

– A Nagy almáskönyv kevert műfajú szöveg­irodalom, amely a fajták sokféleségének leírásán át a teremtés dicséretéig vezet. Ilyen értelemben breviárium, növénytani és lelki kalauz egyben. Ráirányítja a figyelmet külső és belső „kertjeink” gondozására, többek között Lorántffy Zsuzsanna kertjeire, amelyek amellett, hogy híresek voltak a maguk idejében, a lélek belső állapotáról is érvényes jelzéseket küldtek. A tudományos igényű leírásokat anekdoták egészítik ki Weöres Sándor, Berzsenyi Dániel vagy Jókai Mór életéből. Utóbbi följegyzi például, hogy svábhegyi kertje kialakítása során tövis fúródott a körme alá, amelytől jobb keze annyira meggyengült, hogy az aznapi írói penzumát nem tudta teljesíteni. Ez a sérülés 1853-ban történt, amikor a Pesti Napló folytatásokban közölte a Kárpáthy Zoltán című regényt. Kapott is a fejére a lapszerkesztőtől, Török Jánostól: „Hallja az úr! Vagy regényt írjunk, vagy paszulyt öntözzünk!” Így aztán Jókai úr, hogy szét ne tépje valami vad oroszlán Török szerkesztő képében, a következő folytatást már jobb kéz híján ballal írta meg. A Nagy almáskönyv hitem szerint a minőségi életről szól, amelyről Németh László úgy tartotta, hogy az nemcsak az értelemben, hanem az egész biologikumban akar visszhangot kiváltani. Mert mindez együtt magatartás, életvitel és emberi atmoszféra is.

Borítókép: Ambrus Lajos egyházashetyei kertjében (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)