Egyre több Ukrajnába küldött fegyverszállítmány kerül csempészek kezére

Jürgen Stock, az Interpol főtitkára arról is beszélt, hogy nincs kétsége, hogy az illegális fegyverkereskedelem növekedni fog, amint véget ér az ukrajnai háború. Láttuk ezt a balkáni régióban, láttuk ezt Afrikában is. A szervezett bűnözői csoportok természetesen megpróbálják kihasználni ezt a kaotikus helyzetet – fogalmazott a főtitkár. Jürgen Stock arra ösztönözte az Interpol 195 országát, hogy használják a rendelkezésre álló adatbázisokat, amelyek segíthetnek nyomon követni a fegyvereket, így azokat is, amelyeket egy másik országban loptak el. Felröppentek olyan hírek is, hogy a Szabadka közelében lévő erdőben július elején egymásra támadó migránscsoportok is illegális, Ukrajnából származó fegyverekhez jutottak, de ezt eddig egyetlen hatóság sem erősítette meg hivatalosan. A bevándorlók közötti leszámolás felzaklatta a helyi lakosságot: afgán és pakisztáni migránsok csaptak össze, majd lakossági bejelentésre reagálva a rendőrség megerősített erőkkel, golyóálló mellényben vonult ki a helyszínre, illetve a szabadkai mentőegységek is a helyszínre mentek. A rendőrség lezárta az erdő felé vezető utakat, és az újságírókat sem engedték tovább. A mentőegységek nyolc migránst szállítottak be a szabadkai kórházba, közülük egy még útközben elhunyt. A beszállított sérültek között volt egy 16 éves lány is, rajta életmentő műtétet hajtottak végre.

Borítókép: Ukrán katona brit NLAW tankelhárító fegyverrel Kijev körzetében. Követhetetlen utakon (Fotó: Getty Images)