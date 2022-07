Elf Bar – A manórúd nyomában

– A dohánytermékek használói esetén alapvetően három csoportot ismerünk. Az első csoportba azok tartoznak, akik szeretik a hagyományos dohánytermékeket, ők nem akarnak változtatni, azzal együtt, hogy tudják a dohányzás ezen formája bizonyítottan számos daganatos és egyéb betegséget okoz.

A spektrum ellentétes oldalán áll a dohányzók nyolc-tíz százalékos csoportja, akik gyógyszeres kezeléssel, illetve pszichoterápiával tartósan, két éven túl is leszoktathatók a dohányzásról. A kettő között találjuk azokat a nikotinfüggőket, akik különféle okok miatt, például többszöri sikertelen leszokási kísérletek nyomán tudják, nem tartoznak a tartósan leszoktathatók közé, mégis szeretnének bizonyos, egészségük megőrzése érdekében történő változtatásokat.

Ez a csoport ismeri a dohánytermékek káros hatását, de függőségük miatt a nikotinbevitel elhagyása sikertelen. Ők adják a hazai kétmillió dohányosnak körülbelül felét.

Számukra jelenthetnek segítséget azok a dohánytermékek, amelyek vagy elektromos cigaretta vagy hevített termék formájában viszik be a nikotint, így lényegesen csökkentve a hagyományos cigaretta égéstermékeként megjelenő, daganatkeltő anyagokkal való találkozást – magyarázza Toldy-Schedel Emil, kardiológus, a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel Fogalalkozó Tudományos Egyesület elnöke.

Ez utóbbi folyamat az ártalomcsökkentés része. Az ártalomcsökkentés az ismert egészségkárosító anyag bevitelének a lehetőségek szerinti maximális csökkentését jelenti. Ideális esetben sikerülhetne a betegséget okozó anyagok teljes elhagyása.

A probléma, hogy az Elf Bar támogatóinak egyik érve szerint ez az eldobható, egyszerhasználatos, előretöltött, ízesített nikotintermék is az ártalomcsökkentő termékek közé tartozik. Toldy-Schedel Emil ez ellen kategorikusan tiltakozik, mivel az ártalomcsökkentés két fontos ismérve, hogy nem lehet olyan új, ismeretlen vagy káros anyagot bevinni a szervezetbe, ami az eredeti termékben nem szerepelt, illetve az ártalomcsökkentő termék nem válhat olyan csoportok számára vonzóvá, akik egyébként nem használták az eredetit.

Az Elf Bar sem az első, sem a második kritériumnak nem felel meg. Egyrészt mivel Magyarországon nincs forgalomban, ezért nincs bevizsgálva, így a pontos összetétele sem ismert. Másrészt mivel friss, gyümölcsös ízekkel dolgozik, ezért különösen a fiatalok számára vonzó.

Az Elf Bar károsítja a tüdő fehérvérsejtjeit (Fotó: Ripost/Bánkúti Sándor)

– Kutatások bizonyítják, hogy a korábban is dohányzók az ízesítetlen vagy a még inkább dohányízű termékeket kedvelik. Az új belépők, főként a tizenévesek számára viszont az édeskés, gyümölcsös íz, a tutti-fruttira hasonlító világ a jó hívószó. Az ízesített cigarettákkal megszüntetése pontosan az új belépők miatt szabályozási kérdés Európa- és világszerte, nem véletlen tiltották be tizenöt éve például a mentolos cigarettákat is – teszi hozzá Toldy-Schedel Emil.

– A gyógyszerek bevezetésekor évekbe telik, hogy pontosan ismerjünk minden összetevőt és a mellékhatásokat, az Elf Bar esetén viszont viszonylag új termékről van szó, amelynek hivatalos leírása hiányzik. Ugyanakkor az első kutatások már kimutatták, hogy rendeltetésszerű használat esetén is károsítja a tüdő fehérvérsejtjeit, így hajlamosabbak leszünk a megbetegedésekre – mondja el Vajda Zsolt, a Heim Pál Gyermekkórház toxikológiai osztályának osztályvezető főorvosa.

A manórúdnak is nevezett Elf Bar valójában egy igen széles termékpalettával rendelkező család. A nikotintartalom a nulla százaléktól terjed kettő, illetve öt százalékig terjed. Utóbbi tizennégy doboz cigaretta nikotintartalmának felel meg.

Egy láncdohányos körülbelül öt perc alatt szív el egy hagyományos cigarettát, majd szünetet tart. Szakemberek szerint az Elf Bar esetén hiányzik az érzés, ami a szál elszívásának végéhez kapcsolódik, így akár húsz-harminc percig is lehet pöfékelni.

A nikotin az egyik legjobban függőséget kialakító anyag a világon, irritálja a nyálkahártyát, intenzívebb nyáltermelést, esetleg hányingert vagy hasmenést okoz, továbbá hozzájárul a daganatos betegségek kialakulásához, mivel megkönnyíti a rákos sejtek terjedését.

Régóta ismert tény, hogy az ízesített alacsonyabb alkoholtartalmú italokhoz hasonlóan, az ízesített dohánytermékek is megkönnyítik a függőség kialakulását. Magyarországon éppen ezért hivatalosan csak ízesítetlen termékeket lehet forgalomba hozni.

A problémák ellenére a Heim Pál Kórházba még nem került olyan fiatal, aki az Elf Bartól szenvedett volna nikotinmérgezést.

– Az Elf Bar is elektromos cigaretta, csak a kisgyerekek nem tudják szétszedni, a tinédzserek pedig ismerik a rendeltetésszerű használatot. Az újratölthető tartállyal rendelkező elektromos cigaretták esetében körülbelül évente két esetben, tehát viszonylag ritkán kerül hozzánk nikotinmérgezéssel kisgyerek, aki megissza a tartályban található folyadékot.

A szülők igyekeznek elzárni ezeket az eszközöket, ezért is furcsa, hogy sokan nem tiltakoznak az Elf Bar ellen. Hallottam olyan szülőről, aki maga vette meg gyermekének mondván, hogy az egészéges és menő, máshol pedig egy harmadikos szívta hasonló indokkal – magyarázza Vajda Zsolt.