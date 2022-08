Miért mostoha sorsú a Velencei-tó?

A „Velencei-tó” keresőkifejezésre a következő újságcímeket teszi elénk az internetes kereső: „A teljes kiszáradás veszélye fenyegeti a Velencei-tavat”, „Nagy bajban a Velencei-tó, de fürdeni még lehet benne”, „Kiszáradt pusztasággá vált a Velencei-tó, hiába kerestük a mély vizet”, „A kritikust közelíti a Velencei-tó vízszintje” és így tovább… A közösségi média mindentudói ezt tízszeresen igyekeznek túlszárnyalni, gyakorlatilag apokaliptikus helyzetképet festve második legnagyobb szikes állóvizünkről. Nem csoda, hogy a vendégek messze elkerülik. Pedig a valóság, ha nem is ideális, távolról sem annyira rémes, hogy emiatt érdemes volna lemondani a tó nyújtotta örömökről. Erre kerestünk bizonyosságot a kánikula napjaiban.

Rezzenéstelenül forró a levegő Velencén. Augusztus közepén járunk, a nyaralási szezon tetőfokán, a korzó előtti szabadstrand széles, tengerpartot idéző homokfövenyén a napernyők most mégis összecsukva sorakoznak.

Érdeklődés hiányában a bérelhető nyugágyak is egymásba rakva alkotnak tornyokat, és a Beach bár csukott spalettáin is lakat szomorkodik. A plázson, ahol más években ezrek küzdenek a törülközőnyi homokért, most jó, ha tucatnyi család strandol. A totyogós aprónép élvezettel dagonyázik a bokáig érő vízben, de ha szüleik is csobbannának, nekik ötven-száz métert kell kutyagolniuk a lassan mélyülő mederben. Jelenleg a Balaton déli partja is ilyen, azzal a különbséggel, hogy arrafelé nincs ez a kihaltság. Az emberek valamiért tudomásul veszik, hogy ez egy ilyen év, megbocsátják a Balatonnak, hogy olyan, amilyen. A kistestvérnek nem!

A legszárazabb hét hónapon vagyunk túl 1901 óta: az átlagos csapadékmennyiség csaknem fele hiányzik – olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján. Ennek oka, hogy Magyarország területére és folyóink vízgyűjtőire az átlagos mennyiségnél 45 százalékkal kevesebb csapadék hullott. Ráadásul már az előző év is aszályos volt, ami a víztartalékok feltöltődését is korlátozta.

Július 30-án dőlt meg a tó vízszintjének 1939-től számított negatív rekordja, az 1949-ben mért 62 centiméter – tudtuk meg Siklós Gabriella szóvivőtől. Jelenleg 55-nél járunk. A jó években tavasszal 160 centiméterről indul és őszre nyolcvanra csökken a sekély tó vízszintje, idén százról indult, és még nem látni, hol áll meg. Ez a jelenség nem egyedülálló. Másfél évszázada állítólag a kiszáradt mederben a fehérvári huszárok gyakorlatoztak. A limnológusok, biológusok is hiába nyugtatgatják a kedélyeket azzal, hogy az alacsony vízszint természeti szempontból kimondottan jót tesz a nádasok megújulásának, amelyek enélkül fokozatosan elöregednének és elpusztulnának. Mindez a fürdőzni vágyókat és a belőlük megélni próbáló szolgáltatókat éppúgy nem hatja meg, mint a biodiverzitásról szóló érvek.

A Velence Korzó bevásárlóközpont egyik ruházati boltjában a pénztáros hölgy nem titkolja, hogy lényegesen nagyobb volt a tavalyi forgalom, szerinte főleg az árak emelkedése miatt van idén ennyire kevés vendég a parton. Talán úgy vannak vele az emberek, hogy ha már ugyanakkora a drágaság itt, mint Horvátországban, akkor inkább a tengerparton töltik el a szabadságukat. Egy vendégéjszaka négy főre egy apartmanban hatvan-nyolvanezer forint, ami öt nap alatt háromszáz-négyszázezerre rúg. A többi költséggel együtt tehát egy ötnapos nyaralás egy kétgyerekes család számára legalább félmillió forintba kerül.

A strandfelszerelések szaküzletében fiatal eladólány unatkozik. Szerinte is drága Velence ahhoz képest, hogy a víz is kevés a tóban.

A bajok egymást erősítik, tudniillik a szolgáltatók is sorban zárnak be.

Nemrég például még forgott a közelben egy óriáskerék, de a nyár derekán elbontották, mert nem érte meg üzemeltetni. Az elmúlt órában az ő üzletébe sem lépett be vásárló.

Megfizetve a túlárazott parkolási díjat nosztalgiából átgördülök nemzedékem kultuszhelyére, a kikötőbe, ahol ma is állnak azok a modernista betonépületek, amelyek hajdan az ifjúság szórakoztatását szolgálták. A nyolcvanas években itt volt a híres Arató diszkó, ahol a kék szemű keletnémet lányok kedvéért még a magamfajta rocker srácok is zárójelbe tették zenei ízlésüket. Amikor aztán végképp torkig lettek a Forever Younggal meg a hasonlókkal, át lehetett menekülni az agárdi Popstrandra, és ott beindulni az éppen fellépő Európa Kiadóra, Sexepilre. Velence máig fogalom az őszülő X generáció szemében, de ezt nem aknázza ki. Ahogy azt sem, hogy egy időben itt volt az EFOTT, a nyár legnagyobb diákfesztiválja.

Most a lagúna két oldalán lévő ifjúsági szórakozóhelyek ablakai bedeszkázva, az egész szét­graffitizve, a lagúnán átívelő Sóhajok hídja – megannyi első csók helyszíne – pedig megrongálva, félig ellopva. Egyedül a Szovjetunió, a Lányok, Asszonyok és a Szovjet Irodalom című méltán népszerűtlen korabeli sajtótermékek reklámfeliratai őrzik a letűnt világ ujjlenyomatát.

A TóParty Strand és Kemping Gárdony egyik nevezetes fürdőhelye. A vendéghiánnyal dacolva egyelőre még tartja magát. A belépőért cserébe kulturált környezetet és szolgáltatások sorát nyújtja. Edit, a recepciós, büszkén kalauzol végig a strandon, amelyet nagy odaadással készítettek fel az idei szezonra. Ő elsősorban a sajtót hibáztatja a tó alaptalanul rossz híréért. Tragikusnak látja a helyzetet, mert a főszezon közepén csupán annyi a vendég, mint máskor utószezon idején. Az uniós pénzből épült légkondicionált bungalók éppúgy üresen állnak, mint az új játszótér, a trambulin, a strandröplabda­pálya. Csak az étteremben van némi forgalom. A vízimentő a helyén van a fehér torony alatt, de dologtalanul figyeli a nádas felől vízre ereszkedő vadkacsákat.