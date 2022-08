Pápai bulla az ázsiai magyar fejedelemnek

A magyar történettudomány egyik legrejtélyesebb, legizgatóbb kérdése XXII. János avignoni pápának egyik bullája volt. Ezt az írást ugyanis a pápa bizonyos Jeretann (= Gyeretyán) nevű, ázsiai magyar fejedelemhez intézte 1329 októberében.

A fejedelmet „Magyarország katolikus fejedelmei, királyai leszármazottjának” nevezi.

Noha Raynaldus a bulla kivonatos szövegét már több mint egy évszázada közölte hatalmas gyűjteményében, történetíróink sem annak teljes, hiteles szövegét, sem a szöveg értelmét nem ismerték. A magyar történetírást nem érheti e téren vád, mert szakembereink nem egyszer felfigyeltek erre az érdekes és oly homályosnak tetsző bullára, itt-ott bele is szőtték fejtegetéseik menetébe, de óvakodtak attól, hogy a rejtélyes irat magyarázatába, vagy boncolgatásába bocsátkozzanak. Legutóbb Gombocz közölte újból a Raynaldus-féle szöveget teljes terjedelmében anélkül, hogy egyetlen magyarázó szót fűzött volna ahhoz. Jól jellemzik a szóban forgó bulla körüli tájékozatlanságot Ligeti Lajosnak 1934-ben kelt következő sorai:

XXII. János pápa 1329-ben az ázsiai magyaroknak (Ungari Asiatici) keresztény királyuknak, Jeretomimak, vagy Jeretannynzk kívánságára még püspököt küld. Mi minden rejtőzhetik a pápai bulla e rövid híradása mögött, alig sejthetjük.

[…] Chorenei Mózes, az örmény történetírás atyja, „Armenia földrajza” c. munkájában azt közli, hogy abban az időben, vagyis Kr. u. 460 körül Északi Szarmáciában, tehát a Kaukázus északi lábánál a kazárok, hunok, bolgárok, bazilok, abkázok és masszagéták mellett ott laktak a kuma-magyarok is. Mai tudásunk szerint itt szerepel a magyar népnév legelső ízben a történelemben, mégpedig „kum- vagy kuma-magyar” alakban. Malalas és Theophanes tudósítása szerint pedig Kr. u. 526-528-ban történt az a térítői kísérlet a meótiszvidéki onogur-magyarok között, amelynek a kereszténnyé és a bizánciak szövetségesévé lett Ogurda fejedelem áldozatul esett és helyébe a törzsi előkelőségek és a pogány papság Mogyerit, Ogurda testvérét kiáltották ki a nép vezérévé. Annyi tehát bizonyos, hogy az V. század derekán a magyarságot már itt találjuk a Fekete-tenger mentén, Kaukázus- és Don-vidéki hazájában, az Anonymus-feljegyezte Dentu-Mogeriában. A második őshaza – Doni Magyarország – megszállásától majdnem másfél ezredév választ el bennünket. Ennyi idő még jelenkori földtani változások szempontjából is tekintélyes.