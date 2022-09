Jordan Peele filmje újraértelmezi a társadalmi thrillert

Jordan Peele egyike azon rendezőknek, akik pusztán a nevükkel képesek eljuttatni a közönséget a mozikba. No nem azért, mert megbízható iparos Holly­wood franchise-gépezetében, vagy netán mert ötven éve készítene megbízható minőségű filmeket, hanem mert a legelső filmje akkora eget rengető siker lett eredetiségével, pazar, Oscart érdemlő forgatókönyvével és újszerű látásmódjával, hogy a közönség tűkön ülve várja: vajon mi lesz a következő dobása? Így indult el annak idején Christopher Nolan kultusza a visszafelé elmesélt Mementóval, vagy Robert Eggers vizionáriussá való kikiáltása A boszorkánnyal. Eggershez hasonlóan Peele is mindössze három játékfilmnél jár, ám ennyi idő alatt is hatékonyan megalkotta saját műfaját, amelyet előszeretettel neveznek társadalmi thrillernek. Amíg viszont a Tűnj el! és a Mi határozottan különböztek egymástól, harmadik kísérletével a rendező megint egy újabb megközelítést alkalmaz: az IMAX technológiával forgatott Nem Peele eddigi leglátványosabb alkotása, lenyűgöző képekkel és egy hihetetlenül tehetséges szereplőgárdával.