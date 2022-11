Főúri sír és egy középkori templomnyom került elő Kőszegen

Aranytárgyakkal eltemetett férfi földi maradványai kerültek elő abból a sírból, amely a kőszegi Szent Jakab-templomban végzett tervásatás során került elő a napokban. Mivel az elhunytat előkelő öltözetben temették el a szentély előtt, minden bizonnyal valamelyik kőszegi főúr lehet, mondja Pap Ildikó Katalin ásatásvezető régész.

Feltételezések szerint a Széchy család egyik tagjáról van szó, mivel a kezében talált kötetet, amely a legnagyobb valószínűséggel Pázmány Péter imádságoskönyvének 1655. évi bécsi kiadása, a Széchy-címer díszíti. Ezt a család reprezentálása végett helyezték el a borítón, ugyanis Széchy Mária, Wesselényi Ferenc nádor hitvese volt a könyv megjelentetésének mecénása.

Támpontot jelent a kutatóknak, hogy a címer nem korrodálódott, ami arra utal, hogy a bőrkötést aranyozták. Pap Ildikó Katalin ebből arra következtet, hogy a család katolikus tagjai számára Széchy Mária exkluzívabb példányokat rendelt. Az elhunyt azonosításában az is segíthet, hogy a Szent Jakab-templom 1671-ben lett ismét katolikus, a férfit ezután temethették el. A legesélyesebb, hogy Széchy Péter egykori kőszegi várbirtokos, Vas megyei főispán maradványait hozták felszínre.

A sírból ékszerek és értékes tárgyak kerültek elő, többek között egy tíz-tizenkét centiméter magas arany süvegforgó, amely gyöngyvirágot formáz, egy türkizköves aranygyűrű és több egymásba kapcsolt, ismeretlen rendeltetésű aranykarika, amelyekből a derék táján három látszott. A sírt egyben emelték ki, majd restaurátorműhelybe szállították, teljes valójában később ismerhető meg.

A XIII. századi templom alapfalait keresték, a szentély előtt főúri sírt találtak. Fotó: Pap Ildikó Katalin

A főúrén kívül más sírokat is találtak, hiszen a katolikus templomok belső terében az egész középkor folyamán temetkeztek: a hajóban világi személyek, Kőszeg előkelőségei, a szentélyben az egyházi méltóságok. Mivel a sírok keresztezik, vágják egymást, nagyon kevés maradt meg közülük épségben. A szentély alatt például egy kriptát is kialakítottak a kora újkorban, amellyel az itt lévő sírokat elpusztították.

A Szent Jakab-templomban található a Jurisics család sírboltja is: ezt Jurisics Miklós várkapitány építtette, valószínűleg magának és a feleségének. Ám úgy alakult, hogy az első hitvese korábban halt meg, mint ő, majd 1538-ban a két gyermekük, Anna és Ádám is elhunyt, ők kerültek ide. Miklóst feltételezhetően nem ide temették. Az sem biztos, hogy a Murányi Vénuszként is ismert Széchy Mária itt nyugszik, mivel a testét befogadó kriptát még nem nyitották ki. Amikor 1873-ban Chernel Kálmán, Kőszeg történetének kutatója kibontatta, nagyon rossz állapotú vázmaradványokat talált.