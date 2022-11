Van-e még értelme fenntartani az antikváriumokat?

Azt mondják, háborúban hallgatnak a múzsák, gazdasági recesszió idején nem hoznak bevételt a kultúra és művelődés területei. Vagy mégis? A koronavírus-járvány okozta válságból épp csak kilábaltak az antikváriumok, amelyek kétszer három hónapra bezárták a boltot 2020-ban, majd 2021-ben, és most itt az újabb gazdasági válság. Mit prognosztizálnak a régiségkereskedők, és milyen túlélési stratégiáik vannak?

A budapesti Múzeum körúti antikváriumok frekventált helyen, egymás közvetlen szomszédságában még erősítik is egymást, ezért vásárlási vagy akár eladási szándéktól fűtve elég csak végigmenni a klasszicista bérházak tövében, az árnyékos oldalon, ahol kedvünkre válogathatunk a használt könyvek és más papírrégiségek között. Gondolja a laikus. A szakember viszont úgy tapasztalja, hogy az elkötelezett gyűjtő visszajár, mert fontosabb neki a bizalom és – különösen, ha régi vágású – a személyes kapcsolattartás. Még úgy is, hogy a vásárlások nagyrészt átkerültek az online térbe.

Az antikváriusok is haladnak a korral, mint mondják: webshop nélkül ma már nincs fenntartható üzlet, és a közösségi médiában sem árt jelen lenni.

– A Múzeum Antikvárium nyolcvanvalahány négyzetméteren működik, a Nemzeti Múzeummal szemben. Fűtés-hűtés nálunk elektromos árammal megy – osztja meg aggodalmát Antal Károly társtulajdonos. – Egyébként sem könnyű a helyzet, a vásárlószám az elmúlt időszakban visszaesett, pedig itt még viszonylag nagy átmenő forgalommal számolhatunk, és nemcsak törzsvásárlókkal, hanem számos „beeső” kuncsafttal is.

Antal Károly korábban szeretett gyönyörű katalógusokat készíteni, de mert a koronavírus alatt csak online árverést tudtak tartani, már az ajánlójegyzéket is elektronikus úton juttatják el a gyűjtőkhöz. A Múzeum Antikvárium egyre jobban erősíti az online kereskedését, folyamatosan online árveréseket szervez annak érdekében, hogy talpon maradjon. A weblapja is megújult.

– Nem vagyunk tagja egyik nagy könyvkereskedő-hálózatnak sem. A Bookline az elsők között csábított bennünket, hogy legyünk a csoport tagja, és azóta is folyamatosan keresi az együttműködést, de mi szeretnénk önállóak maradni, egyedi arculatunkat megőrizni – magyarázza Antal Károly. – Kollégáimmal olyan régóta vagyunk már a szakmában, hogy megtanultuk: rugalmasan kell követni a trendeket, és ezt a vevőink is akceptálják. Mára teljesen fölhígult a szakma, nagy a verseny, hatalmas a kínálat, ezért egyedül a minőséggel tudunk versenyképesek maradni a piacon. Üzletünkben válogatott anyag található, cégünk ars poeticája, hogy vásárlóink kezébe nívós irodalmat és szakirodalmat adjunk.

A kis cégek a kétezres évektől kezdve nem nagyon bírták a versenyt, és a boltvezetők egyre-másra tették fel maguknak a kérdést: van-e még egyáltalán értelme fenntartani a boltot?

A válasz gyakran a nagy alapterületű, frekventált helyeken is az volt, hogy nem, ilyen magas bérleti árak mellett nincs értelme. Egy raktár is elegendő. A hazai használtkönyv-piac egyik legnagyobb cége, a Régi Könyvek Kft. máig fenntart ugyan kis üzletet, irodahelyiséget, de ott a készletük 99 százaléka fizikailag nem is elérhető

– raktárkészletük weboldalukon vásárolható meg.

Árbevételük döntő része a pár száztól néhány ezer forintosig terjedő használt könyvek kereskedelméből jön össze sok kicsi sokra megy alapon. Az online antikvárium forgalmára a világjárvány egyáltalán nem volt negatív hatással, a házhoz szállításhoz is hamar alkalmazkodtak a vásárlók – mondja Krix Andrea, a Régi Könyvek Kft. társtulajdonosa.

Fotó: Teknős Miklós

Divatok jönnek-mennek, az ezotéria például évek óta különösen keresett, de a kortárs és a klasszikus szépirodalom iránti érdeklődés nem változik. A jó könyvek kellenek. A papírrégiség területén azonban minimálisra csökkent az érdeklődés a régi térképek, metszetek iránt – korábban ezek voltak az antikvárium „slágerei” –, mára szinte teljesen kikoptak az üzletből. Helyettük bekerültek a régi kereskedelmi és filmplakátok, amelyek most leginkább keresettek. Antal Károly a vizualitás előtérbe kerülésével magyarázza ezt, amit megerősít, hogy divat a képregény, és viszik az albumokat is. Az olvasáshoz kedvet csinálhat sikerfilm vagy múzeumi tárlat, a Szépművészeti Múzeum kiállítása például annyira felkeltette az érdeklődést Hieronymus Bosch iránt, hogy naponta keresik az albumait, holott korábban minden kirakatban ott állt egy Bosch-kötet.

Amit a közbeszéd ma antikváriumnak hív, az nagyrészt használt könyvek boltja. Mi a különbség?

Az elmúlt évtizedek könnyen beszerezhető termése a használt könyv. Ami viszont koránál vagy értékénél fogva a gyűjtőnek is izgalmas lehet, az már antikvár darab, amely lehet papírrégiség: metszet, térkép, oklevél vagy plakát is. A hazai piacon kevesen tehetik meg, hogy kizárólag papírrégiséget áruljanak. Nehéz örökség ez, mondja Bálinger Béla, a Központi Antikvárium volt vezetője, aki közel negyedszázad után új céget alapított Hereditas Antikvárium néven. Bálinger megpróbál kitörni a megszokott keretek közül, mert úgy látja: a használtkönyv-piac­ telített, és amelyik kereskedés leszerződik a Book­line vállalattal, az onnantól rá is van utalva. A cég a 2000-es évek elején online antikváriumként ­indult a Központi Antikvárium készletével. Internetes vállalattá bővülve mára több százezer régi és frissen kiadott könyv szerepel a kínálatában.

Ebéd a szigeten

– Használt könyvet bárki árulhat, annak semmilyen szakmai kritériuma nincs – mondja Bálinger Béla. – Ami ebben a szakmában szépség, az a régiség. A papírrégiség-kereskedelem pedig nem arról szól, hogy eladót, vevőt becsapva megveszek valamit a lehető legolcsóbban, és minél drágábban eladom. Persze van, aki ilyen irányultsággal vezeti a cégét. Nekem többet ér, ha a régiségeit áruba bocsájtó örökös elégedetten távozik az árverésről, mert akkor a szomszédasszonyának is meg fogja említeni, hogy velünk érdemes együttműködni.

Bálinger Bélával belvárosi polgárház utcára néző szobájában, meglepően kis helyiségben beszélgetünk. Az épület is megbújik környezeté­ben, mégis különleges: Pest ma már egyetlen klasszicizáló késő barokk-copf stílusú lakóháza, amelyen meglátszik a tulajdonosi értékmegőrző szemlélet. A belső udvaron terített asztal, lakók és bérlők épp közös ebédre készülnek…

– Kis sziget ez Budapesten, néha úgy érzem, mintha Toszkánában lennénk, és pici a bolt is, ezért viszonylag kis rezsivel, ám annál nagyobb ambíciókkal kezdtük meg a működésünket – mutat körbe Bálinger a muzeális környezeten. – Akár még az udvarra is kiülhetünk az ügyfelekkel, hogy átgondoljuk, mit érdemes ma gyűjteni. Együtt fantáziálunk: egyikük az aradi vértanúk autográf­ dedikációit gyűjti – ambiciózus terv, és szerencse is kell hozzá, ötszáz év alatt talán meg is lehet szerezni a 13 eredeti kézírást… Szóval válság idején jár az ember agya.