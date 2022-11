Verőci Zsuzsa a szaporodó online sakkversenyekről és a csalás kísértéséről

– Volt már példa arra a sakkozás történeté­ben, hogy a világbajnok nem kívánta megvédeni a címét. Bobby Fischer 1975-ben. Anatolij Karpovot akkor játék nélkül hirdették ki világbajnoknak. A vb-jelöltek tornáján győztes orosz Jan Nyepomnyascsijnak most miért kell megmérkőznie a címért a kínai Ting Li-zsennel?

– 1975-ben a korábbi világbajnok Max Euwe volt a FIDE elnöke roppant erős szovjet befolyás mellett, s Anatolij Karpov elismerten volt – Fischert leszámítva – a legjobb. Most az orosz Arkagyij Dvorkovics a FIDE elnöke, akinek kínosan ügyelnie kell arra, hogy ne tűnjön részrehajlónak. Másfelől Nyepomnyascsij ugyan nagyon jó sakkozó, de nem állítanám, hogy Carlsen mögött egyértelműen a második. Amúgy az is furcsa, hogy miként lett Ting Li-zsen az ellenfele. A kínai nagymester a politikai nézete miatt kizárt Szergej Karjakin helyére került be a világbajnokjelöltek mezőnyébe.

– Hosszú távon ki foglalhatja el Carlsen trónját?

– Meggyőződésem, hogy a következő nagy sakkozó Ázsiából, azon belül is valószínűleg Indiából kerül ki. A fiatal indiai nagymesterek hihetetlen felkészültséggel, azonfelül kreativitással és becsvággyal sakkoznak.

– Nagyon határozott véleményt fogalmazott meg, amikor hivatalossá vált, hogy Rapport Richárd román színekben kívánja folytatni a pályafutását. Fenntartja?

– Természetesen. S ahogy látom, Ricsi is megszenvedi, hogy szívet is cserélnie kell annak, aki hazát cserél. Először a Klubcsapatok Európa-kupáján szerepelt román színekben – messze a várakozás alatt. Még most sem tudom elképzelni, hogy a 2024-es magyarországi sakkolimpián ő a román csapat éltáblásaként térjen haza.

Borítókép: Verőci Zsuzsa (Fotó: Havran Zoltán)