Egyre kevesebb a jól képzett magánnyomozó

A magánnyomozás nem eredményköteles tevékenység, így ha a nyomozó önhibáján kívül nem éri el a kívánt eredményt, azt a megbízó nem kérheti rajta számon, az előre megállapodott vállalási díjat viszont ki kell fizetni. Ez a szakma éppúgy a bizalomra épül, mint az ügyvédi, ahol az eredményesség jelenti a legjobb referenciát és reklámot. Nem mindegy, hogy kiből lehet magánnyomozó. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara budapesti elnökétől, oktatási elnökhelyettesétől, Rohánszky Mihálytól tudjuk meg, hogy csak a rendszerváltás után nyílt meg a jogi lehetőség a magánnyomozói tevékenységre, amelyre akkoriban általában a rendvédelmi szervek korkedvezménnyel (negyvenes éveikben járó) leszerelő dolgozói vállalkoztak. Jelentős piaci rést kellett betölteniük, hiszen az ügyek elszaporodása, a rendőrség – ma is meglévő – túlterheltsége erre kellő okot szolgáltatott. A képzett rendőrök ráadásul a régi belügyi kapcsolataik birtokában hatékonyan tudtak magánnyomozást végezni. Mára a szakma utánpótláshiánnyal küzd, hiszen nincs korkedvezményes nyugdíjba vonulás, és a jogi mozgástér is szűkült. Mint mondja, neki is csak sejtései vannak, hogy mi állhat e mögött. Az elégtelen szakmai képzés, az önálló magánnyomozói törvény hiánya és főként a szakmai kritériumokat „lebutító” 22/2006-os BM-rendelet miatt a szakma lassacskán elöregszik, el is lehetetlenül – sommázza a véleményét.

Jelenleg mintegy nyolcszáz engedélyes magánnyomozó van az országban, ötven százalékuk a fővárosban. A szakmai kritériumok az uniós csatlakozásig nagyjából rendben voltak: az kapott engedélyt, akinek megfelelő szakirányú végzettsége és szakmai tapasztalata volt. Az oktatási elnökhelyettes annyit még hozzátesz, hogy az ominózus BM-rendelet hatálybalépésétől kezdve már bármilyen belügyi végzettségű, akár börtönőr, pénzügyőr is automatikusan megkaphatta a magánnyomozói jogosultságot, miközben az ő kompetenciájuk egészen más. Ettől kezdve az is vállalhatott magán­nyomozói megbízást, aki érettségi után elvégzett egy OKJ-s tanfolyamot, ahol nem mellesleg a tananyag zömét a jogi ismeretek tették ki. Nemrégiben az OKJ-s képzést szakirányú képzéssé alakították át, amelyet magáncégek végeznek, akik tanúsítványt adnak ki a tanfolyam elvégzéséről, de a levelező képzés nívója ettől nem sokat változott, nyomozói gyakorlati ismereteket szinte alig oktatnak.

Amikor a magánnyomozó szakmai képzés kifejezésre rákeresve megnyitottuk találomra a felnőttképzés területén működő társaság honlapját, kiderült, hogy az oktatással foglalkozó vállalkozás valóban képez magánnyomozókat, mint ahogy mellette dajkákat, méhészeket, sminkeseket, pedagógiai asszisztenseket, klímaszerelőket és kályhás szakembereket is. A levelező képzés időtartama hatszáz óra húszszázalékos megengedett hiányzás mellett.

A képesítő vizsgát a Belügyminisztérium akkreditált vizsgaközpontja végzi, de mint Rohánszky Mihály állítja, ezen kevés jelölt képes megfelelni.

Tudniillik még ha tartalmilag rendben lenne is a „gyorstalpalókon” átadott tananyag, a szakszerű magánnyomozói munkához többéves szakmai gyakorlat lenne szükséges, mint ahogy a végzett jogász is csak többéves, ügyvédi irodában végzett gyakornokoskodás után válik jogosulttá szakvizsgát tenni.

A magánnyomozók életét megkeserítő körülmény, hogy jelenleg nem férhetnek hozzá releváns adatbázisokhoz. A központi ingatlan-nyilvántartásban például egy-egy helyrajzi számra bárki rákereshet, de személynévre ugyanitt már nem lehet. Így szinte lehetetlen megtudni, hogy adott személy nevén milyen és mikor szerzett ingatlanvagyon van. Mindez a követeléskezelési ügyekben azoknak az adósoknak, gyakran csalóknak kedvez, akik el akarják rejteni a nevükön lévő és behajtható vagyonelemeket. Ugyanígy azt sem tudhatja meg a magánnyomozó, hogy az adott személy büntetett előéletű, vagy sem, pedig gyakori, hogy az ügyfél üzletkötés előtt szeretné megismerni potenciális üzletfele előéletét.

Pándi Ákos azért hagyta ott a rendőrségi nyomozói pályát 13 évvel ezelőtt és váltott át a magánszektorba, mert elmondása szerint képtelen volt hozzászokni, hogy egy-egy nyomozó asztalán egyszerre harminc-negyven ügy aktái tornyosultak. Ilyen leterheltségnél – mint mondja – képtelen egy nyomozó minden üggyel érdemben foglalkozni. Még a legelkötelezettebb rendőrnél is kialakul az a gyakorlat, hogy majdnem olvasatlanul szelektál az ügyek között, figyelembe véve a statisztikai elvárásokat is. Ő is értetlenségének ad hangot, hogy ugyan miért nem nézi jó szemmel a törvényalkotó, hogy a magánnyomozók jelentős terhet vesznek le a rendőrség válláról?

Értetlenségét alátámasztják a Baráth György irodájának honlapján olvashatók is: „Korábbi külföldi és hazai felmérések szerint a nyilvánosságra került ügyek szerint a magyar vállalatok 62 százaléka vált súlyos gazdasági bűncselekmény áldozatává az elmúlt öt évben. A magyar cégek ellen az elmúlt öt évben átlagosan kilenc bűncselekményt követtek el. A leggyakoribb visszaélésfajta a lopás és hűtlen kezelés (a vállalatok 48 százalékánál), a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmény (26 százalék), valamint a korrupció és megvesztegetés (17 százalék) volt. A gazdasági bűnözés Magyarországon a fehérgallérosok »sportja«. A legsúlyosabb visszaélések tipikus elkövetője férfi (90 százalék), jellemzően 31 és 50 év közötti (80 százalék). A visszaélést elkövetők 64 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a bűncselekmények 27 százalékát felső vezetők, 20 százalékát középvezetők követték el.”

Az érintettek szerint nehezen érthető, hogy az alacsony szintű képzés és a nem megfelelő szabályozási háttér miatt miért vegetál a magánnyomozói szakma. Érdeklődésünkre, miszerint tervezik-e a magánnyomozó-képzés és a nyomozói engedélyhez jutás feltételrendszerének átalakítását a közeljövőben, a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztályától a következő szűkszavú válasz érkezett: a tárca jogalkotási terve a magánnyomozók tekintetében jogszabály-módosítási javaslatot nem tartalmaz.

