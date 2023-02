Puskás Tivadar Telefonhírmondója százharminc éve lett világcsoda

A műsorok tartalma a cenzúra ellenére is folyamatosan bővült. A hírek mellett nyelvleckéket, színházi és operai előadásokat is műsorra tűztek, a saját stúdiójukból közvetítettek irodalmi esteket, hangversenyeket. A látványos bővülésben meghatározó szerepe volt az 1896. évi millenniumi ünnepségnek, amelyre a szolgáltató önálló pavilonnal készült, sőt Ferenc József számára is készített készüléket.