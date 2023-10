— Keresztény politikáról beszélt a felszólalásában. Egyetért Rod Dreherrel, aki a Szent Benedek válaszútján-ban amellett érvel, ma a keresztényeknek ugyanúgy meg kell harcolniuk a létezésükért, ahogy csaknem kétezer évvel ezelőtt?

— Nem teljesen ugyanaz a helyzet, mert ma a kereszténység a progresszív politika eretnek formáival száll szembe, egy a maga módján szintén megváltótervvel. Egyfajta kereszténység utáni világban élünk. A kereszténység maga hozza létre a világi politikát. Jézus azt mondja: az én országom nem e világból való (János 18:36). A keresztény kultúra arra törekszik, hogy megakadályozza, hogy a politika maga is vallássá váljék. A megváltást ígérő politika nagyon veszélyes; erről önök, magyarok is tapasztalatot szereztek a kommunizmus idején. A szekularizmus kísértés, hogy azt higgyük, csak az itteni világunk létezik. A konzervativizmust bírálják is emiatt, John Stuart Mill (1806-73) az idióták pártjának nevezte őket, mert úgymond nincs „tervük”. Hiszen csak reagálnak az eseményekre, és megpróbálják levonni belőlük a lehető legjobb következtetéseket. De nincs a jövőről alkotott átfogó elméletük, történelemfilozófiájuk. Mi is Lukács György híres művének a címe? Történelem és osztálytudat? Én inkább a másik Lukács kedvelője vagyok, John Lukácsé, a történészé.

Fotó: Havran Zoltán

— Ön szerint milyen irányban haladunk? Pesszimista?

— Ma a szivárványprogramot látjuk kibontakozni: mindannyian bármikor azzá lehetünk, amik csak akarunk. Ez is megváltásterv.

— Permanens forradalom című esszéjében egyenesen Szivárványbirodalomról (Reich) beszél, ami a Harmadik Birodalmat idézi fel. Nem támadják ezért a megfogalmazásért?

— De, bírálnak. Viszont egy rezsimről beszélünk. Nem engedi meg, hogy ne állj be a sorba. Ha másképp gondolkodsz, az emberiség ellensége vagy. Azt hiszem, a budapesti amerikai nagykövet is úgy véli, Magyarország gonosz nemzet. Nemcsak más, hanem gonosz. A konzervatívok nem mondják, hogy a progresszívek nem beszélhetnek. A progresszívek viszont magánbeszélgetésekben is kijavítanak bennünket. Most már a személyes névmásainkat is.

— Ismeri David Pressman munkásságát? Elég karikaturisztikusan adja elő magát.

— Biztos vagyok benne, hogy ezért is nevezték ki.