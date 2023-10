Nácik minden ágy alatt

A németek belefáradtak a balliberális Scholz-kormány csaknem két évébe. Ezt a felmérések is visszaigazolják. Elegük van a Zöldek által beindított energetikai és woke-őrületből, a világgazdasági hatásokkal is összefüggő termelékenységi megtorpanásból: a német GDP idén a 2019-es szintre eshet vissza. Elégedetlenek a krónikus lakáshiány miatt (a polgárok fele albérletben él, hosszú évekkel ezelőtt érkezett menekültek pedig panziókban, konténerházakban), nyomasztja őket az egyre letagadhatatlanabb migrációs probléma. A menekültügy, a határvédelem és a bevándorlás kérdése az első helyre került a mostani bajor kampányban. A problémák közül a német gazdasági nehézségek a magyar exportipart is elérhetik, és ha Olaf Scholz így folytatja, a végén még visszasírjuk Angela Merkelt.

A mostani kancellár – Merkel korábbi szürke helyettese – munkamoráljáról egyébként sem zengenek dicshimnuszokat.

A nemzetközi találkozókon jellemzően kedélyesen mosolyog, az Északi Áramlat felrobbantására rá sem hederített, és még soha senki nem látta bármiért vagy bármi ellen is szenvedélyesen kiállni. Igaz, ebben az esetben Merkel sem tűrte volna meg maga mellett hűséges hadnagyaként. Scholz 2019-ben még a szociáldemokrata pártelnökválasztást sem tudta megnyerni, két éve pedig azért lehetett csak kancellár, mert CDU-s riválisa, Armin Laschet még nála is alkalmatlanabbnak bizonyult. Fő feladatának most alighanem recsegő-ropogó koalíciójának összetartását tekinti. Ha most rendeznék a Bundestag-választásokat, tíz aktív szavazóból csak négy (minden tíz németből pedig három) voksolna a jelenlegi kormánypártokra. Viszont csak két év múlva tartják meg őket.