A Helyzet

Ez sorsdöntő lesz

Olyan választás lesz jövőre, ahol mindenki előtt minden tiszta. Tudjuk, hogy melyik fél mit akar

Kiss Gergely
Ha nem csalnak az emlékeim, akkor nem egy-két országgyűlési választási kampány telt el úgy, amikor a balliberális oldal azzal vádolta a Fideszt, hogy valójában nincs is programja. Olyanokat szajkóztak, hogy valójában nem lehet tudni, mire készül az Orbán-kormány, az pedig nem kézzelfogható ígéret, hanem fantazmagória, hogy majd egymillió új munkahelyet hoznak létre.
Néhány hónap és nyakunkon a következő választás. Lehet, hogy magyar szokás, de szinte minden futballválogatott meccs előtt azt szoktuk mondani, hogy ez sorsdöntő mérkőzés lesz. Ez igaz a kormányválasztásra is, hazánkban mindig minden szavazás sorsdöntő. Azt hiszem, hogy nem rugaszkodunk el a valóságtól, ha kijelentjük: 2026 áprilisában valóban sorsdöntő voksolás vár ránk.
A jelenlegi vezetés legnagyobb ellenfele – ha hihetünk közvélemény-kutatásoknak – a Tisza Párt lesz. 

Egyet biztosan állíthatunk: Magyar Péter csapatának van programja! Senki nem vádolhatja azzal őket, hogy nem lehet tudni, mire készülnek. Hatszáz oldalban rögzítették azt a megszorításhalmazt, amire találóan azt mondta valaki: ehhez képest a „Bokros-csomag egy kellemes teadélután” volt.

Az elmúlt napokban a Magyar Nemzet is ízekre szedte a csomagot. Adóemelés minden fronton, magánosítás az egészségügyben és a nyugdíjrendszerben, az autóipar „tüdőn lövése”, a családi adókedvezményi rendszer szétverése, az meg már csak „hab a tortán”, hogy a házi állatok tartása után is adót kellene fizetni. Tehát programjuk van, elképzelésük van. Senki nem mondhatja majd azt, hogy nem tudta, mire és kire adta le a szavazatát. Az sem titok, hogy Brüsszelből Magyar Péternek szorítanak, hiszen olyan bábkormányt hozna létre, amely úgy ugrál, ahogy az Európai Bizottság rángatja. Egyébként láttunk már ilyet, a Gyurcsány- és Bajnai-éra alatt már láthattuk, sőt a bőrünkön érezhettük, milyen az, ha egy kormány nem a saját országa állampolgá­rainak érdekét tartja szem előtt.

Hálás lehet mindenki, hogy mindez nyilvánosságra került, mert Magyar Péterék eredeti terve az volt, hogy „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Azaz: ha nem szeretné senki nyomorba dönteni a saját családját és az egész országot, akkor nem kell a Tisza Pártra szavazni.

– A tiszás megszorítócsomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá. Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig hét százalékkal emeljük – jelentette be tegnap Orbán Viktor. 

A kormányfő jelezte: január 1-jétől összesen hétszázezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk. Ha forintosítjuk a százalékokat, akkor a következő számokat érdemes megjegyezni: a minimálbér összege 2010-ben 73 500 forint volt, 2026-ban 322 800 forint lesz. 

Ez 2010-hez képest csaknem négy és félszeres emelkedés, reálértéken pedig duplázódás. A garantált bérminimum esetében az összeg 2010-ben 89 500 forint volt, 2026-ra eléri a 373 200 forintot, ez nominálértéken szintén több mint négyszeres emelkedés, reálértéken pedig szintén duplázódás. Ehhez tegyük hozzá a lépésről lépésre szélesedő adómentességet, amelynek eredményeként száz-, de akár kétszázezer forinttal több marad a gyermekes édesanyáknál. A vállalkozásokat hatalmas adócsökkentés és fix 3 százalékos hitel segíti, és akkor nem is beszéltünk még az Otthon startról. Olyan választás lesz jövőre, ahol mindenki előtt minden tiszta. Tudjuk, hogy melyik fél mit akar. Ez valóban sorsdöntő lesz.

Borítókép: Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke - (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
 

