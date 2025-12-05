Ez sorsdöntő lesz

Ha nem csalnak az emlékeim, akkor nem egy-két országgyűlési választási kampány telt el úgy, amikor a balliberális oldal azzal vádolta a Fideszt, hogy valójában nincs is programja. Olyanokat szajkóztak, hogy valójában nem lehet tudni, mire készül az Orbán-kormány, az pedig nem kézzelfogható ígéret, hanem fantazmagória, hogy majd egymillió új munkahelyet hoznak létre.

Néhány hónap és nyakunkon a következő választás. Lehet, hogy magyar szokás, de szinte minden futballválogatott meccs előtt azt szoktuk mondani, hogy ez sorsdöntő mérkőzés lesz. Ez igaz a kormányválasztásra is, hazánkban mindig minden szavazás sorsdöntő. Azt hiszem, hogy nem rugaszkodunk el a valóságtól, ha kijelentjük: 2026 áprilisában valóban sorsdöntő voksolás vár ránk.

A jelenlegi vezetés legnagyobb ellenfele – ha hihetünk közvélemény-kutatásoknak – a Tisza Párt lesz.

Egyet biztosan állíthatunk: Magyar Péter csapatának van programja! Senki nem vádolhatja azzal őket, hogy nem lehet tudni, mire készülnek. Hatszáz oldalban rögzítették azt a megszorításhalmazt, amire találóan azt mondta valaki: ehhez képest a „Bokros-csomag egy kellemes teadélután” volt.

Az elmúlt napokban a Magyar Nemzet is ízekre szedte a csomagot. Adóemelés minden fronton, magánosítás az egészségügyben és a nyugdíjrendszerben, az autóipar „tüdőn lövése”, a családi adókedvezményi rendszer szétverése, az meg már csak „hab a tortán”, hogy a házi állatok tartása után is adót kellene fizetni. Tehát programjuk van, elképzelésük van. Senki nem mondhatja majd azt, hogy nem tudta, mire és kire adta le a szavazatát. Az sem titok, hogy Brüsszelből Magyar Péternek szorítanak, hiszen olyan bábkormányt hozna létre, amely úgy ugrál, ahogy az Európai Bizottság rángatja. Egyébként láttunk már ilyet, a Gyurcsány- és Bajnai-éra alatt már láthattuk, sőt a bőrünkön érezhettük, milyen az, ha egy kormány nem a saját országa állampolgá­rainak érdekét tartja szem előtt.

Hálás lehet mindenki, hogy mindez nyilvánosságra került, mert Magyar Péterék eredeti terve az volt, hogy „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Azaz: ha nem szeretné senki nyomorba dönteni a saját családját és az egész országot, akkor nem kell a Tisza Pártra szavazni.