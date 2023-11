Bukott ügyek, mártírok, gyásznapok a nagyvilágban

Banglades érdekes ország.

A helyiek három gyásznapot is tartanak. Külön emléknapja van a nyelvi mártíroknak (február 21-én), ők tizenegyen azért haltak meg, hogy Bangladesben a bengáli nyelv lehessen hivatalos, külön emlékeznek a bengáli népirtás áldozataira (március 25- én), ők tulajdonképpen a 1971-es igen véres felszabadító háború áldozatai, de ezen a körön belül is megemlékeznek a mártírhalált halt értelmiségiekről (december 14- én). Kínában és Indiában is megemlékeznek a mártírokról. Kínában szeptember 30-án tartják a gyásznapot, akkor adóznak tisztelettel azok előtt, akik „a kínai nép nemzeti és területi integritásáért” vesztették életüket. Indiában január 30-án, Mahatma Gandhi 1948-as meggyilkolásának napján hajtanak fejet a vértanúk előtt. Mindenkire emlékeznek ekkor, aki a függetlenségi harcokban és a Pakisztánnal vívott küzdelmekben életét adta a hindu hazáért. De természetesen csaknem minden országról elmondható, hogy így vagy úgy, de megemlékezik az elesett katonákról, a meggyilkolt civilekről, az elbukott hősökről, a lemészárolt ártatlanokról, a nagy ügyek mártírjairól. Ők is tudják, amit mi is tudunk, amit viszont a reklámipar boldogság-kultúráján szocializálódott önsajnálat-kritikusok nyilván nem tudnak: meghalt hőseinkre emlékezni, bukott ügyeinkben felfedezni a nagyságot nemcsak romantikusan tragikus életfelfogás, de pillantás a varázstükörbe, melyen keresztül az emberi lényeg legmélyére láthatunk. Oda, ahol a helytállás terem.

Borítókép: Légiparádé New York állam emlékezés napi ünnepségén (Fotó: Getty Images)