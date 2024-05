Három napig figyelhető meg a Tisza utánozhatatlan bravúrja

A tiszavirág a Tisza jelképe, Európa (és a világ) egyik legfőbb természeti értéke, a folyó ökológiai állapotának jelzőőre. A jelenség szerencsésen túlélte Európa Csernobilt követő második legnagyobb természeti katasztrófáját, a 2000-res cianid- és nehézfém-szennyeződést, amely kipusztította a folyó szinte teljes élővilágát. A tiszavirág megmaradt.

A Tisza és a Bodrog találkozása. A tiszavirágzás a ciánszennyezést is túlélte. Fotó: VW Pics

A látványos kérészrajzás elindulásában számít az időjárás, a víz hőmérséklete, a levegő páratartalma, a szél iránya. Egyes feltevések szerint a Hold állása is meghatározó. Az idén a szokatlan időjárási körülményeknek köszönhetően tavaszi meleget tapasztaltunk már februárban, így nemcsak a fák virágoztak korábban, hanem néhány kósza kérész is megkezdte már áprilisban násztáncát. A természet az idén egyértelműen hamarabb ébredt, akár három-négy héttel is előbbre járt, ugyanakkor a tömeges rajzás szerencsére kivárta a megszokott időszakot. Az előrajzásból tudható, hogy hamarosan kezdődik a násztánc, amikor milliónyi kérész keresi párját. Udvarlás során egy-egy nőstényt hímek tucatja veszi körül, és ez az alakzat valóban virág kinyílt szirmához hasonló. A népi megfigyelés ezt nevezte el tiszavirágnak, a jelenséget tiszavirágzásnak. A megtermékenyített nőstények a folyóba hullatják a petéiket, a kikelő lárvák pedig igyekeznek azonnal befúrni magukat. Ebben az életszakaszukban apróbb járatokat készítenek, majd ahogy megfelelő szerveik (erős rágójuk, illetve mellső ásólábuk) kialakulnak, jellegzetes, U alakú, egy centi átmérőjű, akár ötven centi hosszú üregeket vájnak a partoldalba.

Turistalátványosság a tiszavirágzás

Tálas László tiszavirág-aktivista másfél évtizede szervez és vezet látogatásokat Tiszakürt és Tiszainoka között, amelyre a fővárosból, a Dunántúlról, a Balatontól, sőt, Portugáliából is jönnek érdeklődők. A természetfilmesek – legkorábban, 2005-ben japánok – is lankadatlan érdeklődést mutatnak, idén Svájcból és az Egyesült Államokból várnak filmes stábot a Tiszához.

Valaha virágzott a Duna, sőt összes mellékfolyója is. Nem tudni, hogy az eredeti nevén fehér kérész mikor kapta a dunavirág elnevezést. Rejtőzködő életmódja megegyezik a tiszai óriás kérészével. A tiszavirág egykor előfordult, manapság is felbukkan a Dunában, a Rábában. A kérész mint rovarfaj legkorábbi említése Arisztotelésztől származik, az időszámításunk előtti 350-ből. Az ókor nagy filozófusa és természettudósa nem általánosságokat ír, hanem pontos megfigyeléseit rögzítette a Boszporusznál. A tiszavirág a legnagyobb kérészfaj, testhossza imágó állapotban (kifejletten, életének utolsó szakaszában) nőstényeknél a tíz centimétert is elérheti. E hossz faroknyúlványának köszönhető, mely a repülés kormányzásában, növényen megkapaszkodva az egyensúlyozásban segíti. Első európai leírása négyszáz évvel ezelőtti. Akkor közönséges fajnak számított a mai Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Németország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna folyóiban, azonban egykori elterjedési területének 95 százalékáról eltűnt, az 1950-es évekre kipusztult. Okát nem a természet valamilyen átalakulása okozta, hanem az ember a folyószabályozással, a partoldalak lebetonozásával, kövezésével, a szennyezéssel. Mára csak a Tiszában maradt meg tömegesen. 2005 óta ismerjük a rábai, 2013 óta az Al-dunai állományokat. Nemrég vált nyilvánossá, hogy az Dnyeszter vízrendszerében is fölbukkant a tiszavirág. Kiderült, hogy Moldovában is fellelték. Németországban megkísérelték visszatelepítését a Rajnába, egyelőre bizonytalan eredménnyel.

Nehéz a védelem

A tiszai óriás kérész hazánkban 1993 óta jogszabályba foglalt védettséget élvez. Amikor ennek örvendezünk, nem felejthetjük, hogy a tiszavirág Európa egyik legveszélyeztetettebb kérészfaja. A veszélyek Magyarországon ugyanazok – leginkább a folyót érő változtatgatások, mederátalakítások, partvédőművek, a faj klasszikus élőhelyei, a meredek szakadópartok eltűnése – amelyek európai kipusztulásához vezettek. Ezt ismerték fel a tudósok, a természetvédők, és ismerték el a politikusok, amikor az Európa Tanács égisze alatt működő, a vadon élővilágról és a természetes élőhelyekről szőlő berni egyezményben hangsúlyozták fokozott védettségének szükségességét. Sajnos ugyanakkor a Natura 2000 megfelelő paragrafusából kimaradt a faj, de legalább 2020 óta hungarikum. Tálas László kertészmérnök 2022-ben kezdeményezte, hogy a tiszavirág kerüljön fel az UNESCO Természeti Világörökségek listájára. Európában stratégiai jelentőségű a zöldátállás. Az egyes országok megítélésének fontos szempontja a környezetvédelem színvonala, eredményei, így tiszavirág megőrzése Magyarország nemzetközi presztízsének emelését szolgálja.

A védelmet ugyanakkor nehezíti, hogy a tiszavirágot nem óvhatjuk meg óriásberuházásokkal, cementtel és betonnal, csak a természet békén hagyásával. Az élőhelyről precíz felmérést készítettek 2018–2019-ben a szakemberek, az eredményt a leginkább érintett nemzeti parkok (a hortobágyi és a bükki) igazgatóság kapta meg. Az élőhelytérképek felkerültek a természetvédelmi őrök telefonjára, így azonnal észlelhetik és jelenthetik az esetleges rendellenes beavatkozásokat.

A turisztikai hasznosítás sokak szerint probléma, mivel egy élőhelyén mindössze három napig, csak néhány órán át figyelhető meg a virágzás, abból nem lehet 365 napon át tartó, bevétellel kecsegtető látványosság. Ugyanakkor a tiszai óriás kérész három – egyes vélemények szerint akár négy – évig készül nászrepülésére, és addig is megfigyelhető. A kifejlett rovar utolsó vedlésekor leveti menyasszonyi, vőlegényi „ruháját”, élete végső szakaszába lép. Szintén érdekes, hogy kopoltyúlemezeik mozgatásával áramoltatják a vizet, amellyel lehetővé teszik, hogy folyamatosan oxigénben gazdag vízhez jussanak. Az állat a vízáram szűréséből szerves törmelékeket fogyasztva táplálkozik, eközben tisztítja a folyót.

További gond, hogy a Tisza védelmére, a folyó partjain élők közös társadalmi képviseletére alakult kezdeményezések megszűntek. Nem jött létre a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz hasonló együttműködés, hiányzik a folyó jövőképét megrajzoló, a települések, a vármegyék, a fejlesztési régiók érdekeit egyeztetni képes fórum. Oka a folyó magyarországi 596 kilométernyi hosszában keresendő. A közös érdekeken nyugvó együttműködési forma megtalálása azonban a Tisza menti településeken gazdasági szempontból jelentős innovációkat, fejlesztéseket alapozhatna meg, és jobban szolgálná a különleges természeti jelenség védelmét.