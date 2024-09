Tenisz kacsacombbal – interjú a Rezeda-írások grafikusával

– Mondhatjuk, hogy a „rajzírója” vagy a Rezedának?

– Sőt! Az évek során többen is nekem gratuláltak a Krúdy Gyula varázslatos szellemében írt sorozathoz. Mivel a regényesen rejtőzködő író nevét nem olvashatják a lapban, gondolták, hogy a mindig névvel jelzett rajzoló követte el az írásokat, hiszen betűvető is vagyok. Mindig köszönettel továbbítottam a dicséretet a valódi szerzőnek, Bayer Zsoltnak. Egy nagyon megtisztelő és szívemnek kedves munkámat is a Rezedához készített alkotásaimnak köszönhetem. Felfigyelt stílusomra a győri Széchenyi István Egyetem szakkiadványa, a Jog – Állam – Politika főszerkesztője, Szoboszlai-Kiss Katalin docens, és irodalmi barátságunk eredményeképpen állandó illusztrátora lettem e társadalomtudományi folyóiratnak. Szakmailag rangot adó feladatom lett, hogy legújabb, ókortudományi, az athéni demokráciával, filozófiával foglalkozó könyvét is én illusztráltam. Továbbá a mostanában megjelenő, Aki a tízparancsolat szerint élt című Bibó István-albumnak (szerkesztette Kukorelli István) is készíthettem egy sorozat meditatív grafikát.

– Amikor megküldjük az aktuális Rezedát, hogyan jön az ötlet, hogy mit rajzolj belőle?

– Nem lexikont illusztrálok: nem arról van szó, hogy mondjuk adott egy szócikk egy almáról és egy körtéről, s akkor én ezeket lerajzolom leltárszerűen. Ajánlatos persze nagyon érzékletesen megrajzolni, bármi is a téma. Ezen a héten a Rezedában például a tök a főszereplő. Természetesen konkrétan is foglalkoztam a különböző termésekkel, hogyan néznek ki, de ez nem azt jelenti, hogy iskolásan felmondom a leckét. Bayer Zsolt nagyon motívumgazdagon, számos utalással élve ír. Ebből próbálok zsonglőrködni úgy, hogy ne egy zűrzavaros katyvasz süljön ki az egészből, vagy ha mégis, akkor legalább izgalmas legyen, és aki ránéz, azt mondja: Hú! Olykor én is meglepődöm, amikor mondjuk két pezsgőspoharat rajzolok, amint egy-egy kacsacombbal teniszeznek. Olyan is előfordult már, hogy egy nap elteltével újrarajzolom az egészet.

Szerényi Gábor rajza. Utánanézett a konkrét tökterméseknek, de nem iskolásan mondja fel a leckét.

– Mondják, egyszerre komorak és derűsek a rajzaid...

– Egy idősebb kolléga mondta nekem, az igazi karikatúra igazából szomorú. Ezen elgondolkodtam. Azt hiszem, egyszerre megvan bennem a drámai hatásra és a groteszkre való hajlam. Egymáshoz nem illő dolgokat is szívesen összepárosítok. Egyszer például mélytengeri búvárt és asztronautát, a lentet és a fentet rajzoltam meg. De foglalkoztatott, hogy ehhez még dukálna valami. Adtam hát az asztronauta kezébe egy neki teljesen felesleges tárgyat, egy csíkos nyakkendőt. Jó volt ennek a szakmai fogadtatása, úgy látszik, sikerült valamit bemozdítanom. De sohasem képrejtvényt akarok készíteni. A szöveg és az ábra rezonáljon egymásra. Az a nagyszerű élmény is ér olykor, hogy saját írásomhoz rajzolok. Ez semmi mással nem pótolható jutalom. A Magyar Nemzetben és újabban az Országút című lapba is publikálhattam így.