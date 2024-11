Orwelli hálóban: információs bürokrácia vagy algoritmusok diktatúrája-e a jövőnk?

Minősítjük egymást

A történetbéli társadalomban olyan implantátumot építenek be az emberek szemébe, amelyen keresztül megoszthatják a napi tevékenységeiket és egy öt csillagig terjedő pontozással értékelhetik egymást. Az így kapott összpontszám alapján járnak különböző előnyök vagy hátrányok az életben. A főszereplő Lacie Pound a 4,2-es átlagát szeretné feltornázni 4,5-esre, mivel csak így kaphat kedvezményt a kiszemelt lakásra. Egy magasabb értékelésű gyermekkori barátja meghívja az esküvőjére, amitől Lacie azt reméli, hogy a nagyobb presztízsű vendégek feltornázzák a pontszámait.

Ám néhány jelentéktelennek tűnő peches eset miatt megsemmisül a nő egész addig felépített élete. A repülőtéren törlik a járatát, a frusztráltsága miatt időközben lejjebb csökkent pontszámával pedig már nem jogosult átszállni egy másik gépre. Mikor pedig Lacie a repülőtéren botrányt okoz, egy egész pontot veszít. Ezután stoppolni kényszerül, amikor is Susan, az 1,4 pontos „renitens” kamionsofőr veszi fel. Ezt látva a gyerekkori barát már azt kéri Lacie-tól, hogy inkább ne is jöjjön el az esküvőre, mert a negatív pontszámától már saját magát félti. A feldúlt Lacie mégis elmegy a lagziba, ahol fenyegetni kezdi a vendégeket, emiatt utóbbiak annyira lepontozzák, hogy egy csillag alá esik az értékelése, ami viszont azt vonja maga után, hogy a hatóság őrizetbe veszi és a szemimplantátumát is kiműtik. Az egymást kíméletlenül osztályozó állampolgárok negatív utópiája egyelőre persze jórészt fikció, és noha a kínaihoz hasonló, felülről irányított társadalmi kreditrendszer is bőven ad lehetőséget visszaélésekre, a valóságban az is messze van attól, hogy orwelli, totalitárius rendszerről lehessen beszélni.

Bár a sajtóban rendszeresen jelennek meg a kínai megfigyelőállamról szóló szenzációhajhász cikkek, úgy tűnik, hogy valójában még csak gyerekcipőben járó, kísérleti projektről van szó, amely közelebbről megnézve egyáltalán nem olyan fullasztó, mint egyes beszámolókból tűnik. Így például jellemzően nem a mindent megfigyelő algoritmusok alapján büntetik azokat, akik mondjuk közlekedési szabályokat szegnek meg, szemetelnek vagy udvariatlanul érintkeznek embertársaikkal. Valójában inkább a súlyosabb törvénysértések elkövetőit vagy a rendszerkritikus szerveződések résztvevőit szankcionálják például azzal, hogy nem kapnak kedvező munkalehetőségeket, nem vásárolhatnak első osztályú repülő- és vonatjegyet, a gyermekeiket nem veszik fel jobb egyetemekre, vagy esetleg csak korlátozzák az internetelérésüket.

Kínai kreditek

A kínai vezetés már 1999 óta kísérletezett egy olyan szisztéma bevezetésével, amellyel a vállalatok és a lakosság jogkövető magatartását igyekeztek elérni, ám máig nem sikerült megtalálniuk ennek a megvalósítható módját. Egyelőre a 2014 óta, legalábbis papíron létező társadalmi kreditrendszer sem tűnik igazán alkalmasnak erre. A Business Insider amerikai üzleti híroldal szerint Kína még 2022-ben sem használt központi algoritmusokat a lakosság pontozására, hanem továbbra is csinovnyikok járták a falvakat ebből a célból. Az Algorythmwatch.org pedig komoly problémaként említette a kreditrendszer kapcsán, hogy az értékelni kívánt többtucatnyi szempont részben egymással is ellentétben áll, ráadásul összeegyeztethetetlen rendszerek összekapcsolásával próbálták osztályozni az embereket, így a kínai vezetés az egész szisztémát felülvizsgálná.

Mindamellett továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy az újabb generációs társadalmi kreditrendszerek jelentősen csorbítják az állampolgárok szabadságát, és ez a veszély nem csak Kína lakosságát érinti. Egyre több beszámoló szól arról, hogy már az USA-ban is megjelentek hasonló kezdeményezések. Így a nyelv kontrollja. A Schiffsovereign.com oldal például azt emelte ki, hogy a The New York Times a kubai tüntetések kapcsán a „szabadság” szót önmagában kormányellenes szlogennek titulálta, a Twitter (a mai X) mikroblog-szolgáltató pedig gyűlöletbeszédnek nyilvánította, amikor egy spanyol politikus arról értekezett, hogy egy férfi nem eshet teherbe. A londoni Telegraph pedig arról számolt be: egyre erősödő lobbi nehezedik az amerikai bankokra, hogy a jobboldali, konzervatív ügyfeleiket kedvezőtlenebb feltételekkel hitelezzék, sőt, hogy szélsőségességekre képes nemzetbiztonsági kockázatként tartsák őket számon.

Mesterséges intelligencia az oktatásban. Fotó: MTI/Purger Tamás

Életveszélyes komputerek

Az emberiség jövőjére a legnagyobb veszélyt azonban nem a kulturális és politikai diktatúrák jelenthetik, hanem az, amit Harari az információ bürokráciájának nevez. A szerző szerint ha a számítógépes rendszerek egymás között, mintegy belső rendszerben dolgozzák fel a társadalmi és gazdasági életben keletkező adattengert, akkor olyan rendszereket építhetnek ki, amelyeket az emberek nem lesznek képesek átlátni és amelyeknek a nem emberi léptékű mozgatórugói a civilizációnk ellen fordulhatnak. A történész ezt egy klasszikus sci-fiből vett példával érzékeltette: amikor a 2001: Űrodüsszeia című filmben szereplő űrhajót vezérlő számítógépbe azt táplálták be, hogy úgy szállítsa el a legénységet egy bizonyos helyre, hogy közben az utasoknak ne tárja fel az úti célt, a komputer egy hátborzongatóan egyszerű megoldáshoz folyamodott. Ugyanis a parancsot úgy szándékozott végrehajtani, hogy megöli az űrhajósokat, akiket így kevesebb gonddal, mégis a feladatnak megfelelően tud elszállítani a célállomásra.

Nyitott könyv Tetszik-e vagy sem, szinte minden országnak vannak olyan szervezetei, amelyek lényegében korlátlanul hozzáférhetnek az adatainkhoz, szinte mindent megtudhatnak rólunk. Ezeket a komoly költségvetési pénzekből gazdálkodó formációkat nevezik titkosszolgálatoknak. Az állampolgárok egyetlen reménye arra, hogy a szóban forgó szervezetek a rendelkezésre álló eszközrendszerrel nem élnek vissza, az nem más, mint a szigorú jogi szabályozás és a törvények betartása. De nézzük, miről is van szó. Milyen információk azok, amelyeket bárkiről meg lehet szerezni? Mit is jelent a fent már említett szinte minden? Gyakorlatilag ma már mindenki rendelkezik például mobiltelefonnal. Vagyis ma már mindenkiről pontosan tudni lehet, hogy hol van, kivel, mikor, miről mennyit beszél, milyen internetes oldalakat látogat. Ráláthatnak a levelezéseinkre, illetve arra, hogy ki milyen aktív a közösségi médiában, mennyi ismerőse van, milyen témák érdeklik, milyen a politikai, szexuális irányultsága – és még sorolhatnánk hosszasan. A mobilokon lévő adatokból legtöbbször azt is lehet tudni, hogy kinek mennyi a fizetése, hol, mikor, mire mennyi pénzt költ. Egy, a telefonra telepített szoftver segítségével pedig még azt is hallhatják a kíváncsi fülek, hogy miről beszélgetünk ismerőseinkkel, családtagjainkkal. Igaz, ez utóbbi meglehetősen drága „időtöltés”. És eddig – a teljesség igénye nélkül – csak a mobiltelefonról beszélünk. A mobilok mellett ott vannak a sokszor az arc és a mozgás személyi sajátosságainak felismerésére is képes közterületi kamerák, a személyi számítógépeken fellelhető adatok, a pénzintézeti, rendőrségi, adóhatósági, egészségügyi információk is, amelyekhez indokolt esetben ugyancsak hozzáférhetnek az illetékesek. A titkosszolgálatok tehát irgalmatlan mennyiségű adatot képesek begyűjteni, felhalmozni. Korábban komoly gondot jelentett a megszerzett információk tárolása, megfelelő időben történő feldolgozása. Ezek a folyamatok ma már főként a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása miatt jelentősen felgyorsultak. Így fordulhat elő például, hogy politikusok ellen tervezett merényleteket vagy akár terrorcselekményeket viszonylag nagy százalékban tudnak megakadályozni a nemzetbiztonsági szolgálatok. Ez az MI hasznos oldala.

Borítókép: Digitalizált világban élünk. Figyelünk, de minket is szemmel tartanak. Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)