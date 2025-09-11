Rongyosok hűsége

Még Ausztria is területi koncra tartott igényt a szétdarabolt országból

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását követő hónapok súlyos belpolitikai válságba taszították Magyarországot. Noha az 1918. november elején megkötött padovai fegyverszüneti megállapodás a történelmi magyar határokat jelölte ki demarkációs vonalnak, ám a frontról zárt rendben hazaérkező honvéd alakulatokat Károlyi Mihály 1918. október 27-én az úgynevezett őszirózsás forradalommal hatalomra jutott baloldali szociáldemokratákból és liberális polgári radikálisokból álló kormánya legnagyobb részt szélnek eresztette. Ez a felelőtlen intézkedés csak még tovább növelte a formálódó kisantant szövetség országai, Csehszlovákia, Románia, és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság egyre mohóbb területszerző étvágyát. Amikor az antant a Tiszántúl Romániának való átadására is felszólította a baloldali-liberális budapesti kabinetet, a kormányválságot kihasználva Kun Béla és kommunistái 1919. március 21-én puccsszerűen magukhoz ragadták a hatalmat. A kommün 133 napos rémuralma még tovább súlyosbította az ország helyzetét. Az 1920 januárjában megkezdődött párizsi béketárgyalásokon a győztes antanthatalmak az Apponyi Albert gróf vezette magyar delegációnak az etnikai határrendezésre vonatkozó összes javaslatát elvetették, és a Magyarországra rákényszerített 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátummal az országot területeinek mintegy kétharmadától megfosztották. Az úgynevezett békeszerződés egyik különösen felháborító rendelkezése szerint Magyarország még az első világháború kirobbantásában kulcsszerepet játszó Ausztriának is köteles volt területeket átadni; a nyugat-dunántúli Őrvidéket Sopronnal és a környékével együtt.

Felkelést robbant ki a Rongyos Gárda

A trianoni diktátum aláírásakor az elcsatolt területeket már megszállva tartották a kisantant államok, ez alól csak az Ausztriának odaítélt Őrvidék és Sopron környéke képezett kivételt. Éppen ezért gróf Bethlen István 1921. április 14-én hivatalba lépett kormánya abban bízott, hogy legalább e területrészt illetően sikerül elérnie a békediktátum Magyarország javára való módosítását. Bethlen gróf azt javasolta, hogy a kérdéses terület hovatartozásáról nemzetközi megfigyelők bevonásával megtartandó népszavazás döntsön. A referendum ötletét azonban Karl Renner osztrák kancellár és szociáldemokrata kabinetje mereven ellenezte, sőt, hogy elébe menjenek a diplomáciai megoldást szorgalmazó magyar javaslat esetleges elfogadásának, 1921 januárjában az osztrák nemzetgyűlés egy olyan törvényt fogadott el, miszerint az Őrvidék, vagyis Burgenland mindig is Ausztria elidegeníthetetlen részét alkotta. Az antanthatalmakat képviselő párizsi nagykövetek tanácsa mindenben Bécset támogatva elvetette a magyar népszavazási javaslatot és felszólította a budapesti kormányt, hogy 1921. augusztus 29-i hatállyal az összes Ausztriának ítélt területet – Sopront és környékét is beleértve –, késedelem nélkül adja át az osztrákoknak. Csakhogy ezt már jóval megelőzően, 1921 kora nyarától – a Bethlen-kormány hallgatólagos támogatásával – elkezdődött azoknak a felfegyverzett paramilitáris csoportoknak a beszivárgása, amelyeket báró Prónay Pál huszár-alezredes Rongyos Gárda néven titkos fegyveres ellenálló csoporttá szervezett. Prónay alezredes alakulatában szép számmal akadtak harcedzett, az első világháború frontjait megjárt veteránok, hivatásos katonatisztek, de hazafias érzülettől fűtött diákok, napszámosok és polgárok is. Valamennyien elszánták magukat, hogy ha kell, fegyverrel is megakadályozzák az utolsó országcsonkítást, az osztrák területfoglalást. Amikor Prónay és tisztjei tudomást szereztek az antant ultimátumáról, az átadandó területek kiürítésére szabott határidő lejárta előtt egy nappal, augusztus 28-án a Rongyos Gárda általános fegyveres felkelést robbantott ki.

Véres fejjel vonultak vissza az osztrák csendőrök Prónay „szabadállamából”