Világjáró ízek Zuglóban

Nem mentem utána, pontosan mikor került a családom birtokába. Az eredeti tulajdonosokról annyit tudtam meg, hogy zsidók voltak, akik kivándoroltak, és utána minden évben visszajártak Izraelből, hogy megnézzék, mi lett az épület sorsa. Valamivel később a nagyapám és a testvére, Takács Sándor és Takács János működtetett itt kertvendéglőt – meséli Antalffy Judit, aki férjével, Miklóssal együtt 2016-ban nyitotta újra az egykori családi vállalkozást. Miközben a tulajdonost hallgatjuk, megérkezik az alkoholmentes – passiógyümölcsös – frissítőnk és egy nagy öblös pohárban az Olive & Tonic koktélunk, ami Gin Mare, Franklin & Son tonik, rozmaring és olíva keverékéből született. Judit kérésünkre tovább meséli a bisztró előtörténetét, amely egyben a családi históriája is. A borház 1948-ban az államosítás áldozatául esett, édesapja azonban már gyermekként besegített a vendéglő üzemeltetésébe.

A nagyapámnak és az édesapámnak is sok testvére volt, így valóban családi vállalkozás szellemé­ben működött a hely. Több családtag dolgozott itt, mindenkinek jutott feladat. Édesapám sokat mesélt, és szerencsére megmaradt néhány tárgyi emlék is: drekó, borsőrlő, tányérok, kanalak, villák. Nem Zsolnay-készletben szolgáltak fel, hiszen ez kertvárosi kisvendéglő volt

– teszi hozzá mosolyogva.Bármiféle rábeszélés nélkül automatikusan igent mondunk három előételre, amelyről csak álmodni lehet: normandiai Gillardeau-osztrigára, faszénen sült Angus velős csontra, amelyet lepénykenyérrel kínálnak, valamint libamáj-válogatásra, amelyet csatni és kalács emel meg. Míg várjuk a fogásokat, a kilenc évvel ezelőtti „újranyitásra” tereljük a szót:

Nagy lelkesedéssel, de kevés vendéglátói tapasztalattal vágtunk bele. Szerencsére jó kollégákat találtunk: a séfek és üzletvezetők szakmabeliek, nagyon profi munkát végeznek. Mi nem is tudom, mit adunk hozzá, talán a vendégszemléletet

– mondja elgondolkodva. Rövid szünet után folytatja: – Már több mint kilenc éve vagyunk nyitva, és még mindig vendégszemmel nézem, mit szeretnék változtatni. Nálunk például van olvasószemüveg: ha valaki nem hozza el, itt többféle közül választhat, de a hölgyeknek igyekszünk segíteni a táskaakasztóval is. Éppen a napokban írt vissza egy vendég, hogy megköszönje, amiért kölcsönadtunk neki egy szemüveget. Természetesen az ételek, az italok, a felszolgálás is fontos, de néha épp az ilyen apróságok maradnak meg leginkább az emberekben.