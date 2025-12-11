Máshol lehetetlen, ami itthon lehetséges

Próbált már ingatlant venni Hongkongban? Nem vicc, évek óta stagnál az ottani lakóingatlan-piac, olcsón venni, drágán eladni pedig tőzsdei alapszabály. A kereslet fellendítésére és az évek óta legalacsonyabb hitelfelvételi kedv fellendítésére irányuló számos intézkedés ellenére az ingatlanárak ott továbbra is a 2016 óta mért legalacsonyabb szinten vannak. Magyarázat: túlkínálat van és gyenge a gazdasági aktivitás. A kínai kormányzati adatok szerint az árak 28 százalékkal csökkentek a 2021-es csúcshoz képest. A kormányzati erőfeszítések – mint például a külföldi vásárlókra kivetett többletadók eltörlése és a jelzálogszabályok enyhítése – nem eredményeztek fellendülést. Így lényegében már kevés eszköz maradt a kormányzat kezében a belföldi piac ösztönzésére. Az iparág számára a következő logikus lépés Kína szárazföldi részének megcélzása lenne, ahol a tőzsde hatalmas vagyonokat hozott a befektetőknek, téglába (lakásba) forgatni a vagyont pedig mindenhol jó üzlet. Természetesen a feltett kérdés inkább maliciózus, hiszen a hongkongi ingatlanárak a világ öt legmagasabbja között vannak.

A legújabb jelentések szerint a városközponti lakásoknál a négyzetméterárak középértéke 25 946 dollár, forintra átszámolva 8,5 millió forint.

Ez a világ legdrágább helyei közé sorolja Hongkongot. Budapesten például egy városközponti 64 négyzetméteres lakást akár még Otthon start hitelre is meg lehet venni (1,5 milliós négyzetméteráron, Hongkongban hasonlót 544 millió forintért - majdnem hatszor nagyobb összegért. Nyilvánvaló, hogy ennél van drágább, Budapesten is találni milliárdos lakásokat a belvárosban, csakhogy a luxuslakáspiac Hongkongban bőven 35 ezer dollár feletti négyzetméterárakat produkál.



Mindenhol nőttek az árak



A világ nagyvárosaiban az ingatlanárak hosszú távú emelkedése általános jelenség, és alapvetően független attól, hogy keleti vagy nyugati metropoliszról beszélünk. Ennek fő okai a gyors urbanizáció, keleten a növekvő népesség és a korlátozott beépíthető terület, valamint az a tény, hogy a nagyvárosi ingatlan sok befektető szemében biztonságos értékmegőrző eszköz. Ezek a tényezők együtt folyamatosan felfelé hajtják az árakat, különösen olyan helyeken, mint Hongkong (ahol nagyon erősen hat a piacra a helyszűke), Szingapúr, London vagy New York. Az extrém drága nagyvárosok közé tartozik Párizs és Genf, Zürich, Los Angeles vagy München. Az utóbbi három abból a szempontból kilóg a sorból, hogy egészséges lakóingatlan-piaca van, magyarán lehet az agglomerációban, helyi szinten mérve megfizethető otthonokat találni. (Persze ha luxusról van szó, nyilvánvalóan Monaco viszi a pálmát, semmi sem drágább egy szép panorámájú monacói garzonnál, már ha van ilyen.)



Ugyanakkor nem igaz, hogy minden nagyvárosban drasztikus drágulás figyelhető meg. Az elmúlt 2-3 évben több metropoliszban – például Berlinben, Stockholmban, Vancouverben vagy Sydney-ben – megtorpant vagy vissza is esett az ár.

Ennek oka leginkább a magas kamatkörnyezet, a szigorodó hitelfeltételek, valamint az, hogy egyes piacokon az árak korábban túl gyorsan nőttek, így elkerülhetetlen volt egy korrekció. Lassan talán ebbe a körbe lesz sorolható Budapest is. Összességében a globális trend az, hogy a nagyvárosok továbbra is drágák és hosszú távon valószínűleg még drágulnak is, de a rövid távú mozgások egyre inkább helyi gazdasági és pénzügyi tényezőktől függnek. A közös mintázat tehát megvan, de a mérték – hogy mennyire „drasztikus” – városonként nagyon eltérő lehet.

