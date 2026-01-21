A tél nem vész el, csak átalakul

Lassan és alattomosan ivódott belénk az a meggyőződés, ami észrevétlenül gyökeret vert a fejünkben: a tél meghalt, a régi, csontig hatoló hideg, a vastag havas tél örökre a múlté lett. Karácsonykor eső veri a standokat, a gyerekek sárban csúszkálnak hógolyózás helyett, a síelők pedig sivító, drága gépekkel gyártott műhavon próbálják elhitetni magukkal, hogy az valódi. Sokan már csak legyintettek, aztán megérkezett 2026 januárja, és úgy rárúgta az ajtót egy egész kontinensre, hogy azt utána be sem tudták csukni. Az elmúlt két hétben Európa nagy részét valósággal letarolta a tél. Hóviharok söpörtek végig a kontinensen, jeges utak változtatták halálos csapdává az autópályákat, falvak maradtak sötétben és fagyban, repterek álltak le, iskolák zártak be. Párizsban, a Szajna partján emberek síeltek – olyan látvány volt ez, amitől még a legöregebb párizsiak is megdöbbentek. Amszterdamban ezrek rekedtek a repülőtéren, Németországban százezrek otthona borult sötétségbe, a Balkán egyes vidékein pedig derékig ért a hó. Még Spanyolország északi része is reszketett a szokatlan hidegtől.

Ritkábbak a hóhelyzetek, de annál extrémebbek (Fotó: AFP)

A Föld fagyasztóládája

Évek óta azt kérdeztük egymástól: valóban eltűnt a tél? Az igazság az, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben a telek valóban szelídebbek lettek. A Föld melegszik, azon belül is a sarkvidék a leggyorsabban, és ez valóban megváltoztatta a tél arcát. Most azonban éppen emlékeztet minket arra, hogy még mindig nagyon is él – és képes kegyetlen lenni. Hogy ezt megértsük, mindenképpen látni kell, hogyan működik a bolygónk. Képzeljük el a sarkvidéket úgy, mint egy óriási, dermesztően hideg fagyasztóládát a világ tetején. Normál esetben ennek a ládának a fedele – amit poláris örvénynek neveznek – szorosan zár, így a jéghideg levegő odabent marad, mi pedig lent, Európában viszonylag enyhe telet kapunk. De az utóbbi években ez a fedél egyre gyakrabban meglazult, sőt néha teljesen lepattant a helyéről. Amikor ez megtörténik, a sarkvidéki dermesztő hideg úgy zúdul ki, mint amikor valaki hirtelen kitárja a mélyhűtő ajtaját, és a jeges levegő pillanatok alatt betölti az egész konyhát. Pontosan ez történt most is.