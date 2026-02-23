A mámor szabadsága: „az igazi dolgok a kocsmákban történnek”

Az alkoholfogyasztás szinte egyidős az emberiséggel. Régészeti leletekből lehet következtetni arra, hogy őseink már 40 ezer évvel ezelőtt fogyasztottak alkoholtartalmú italokat, s hogy 12–13 ezer évvel ezelőtt a mézalapú sör előállításának a technológiáját is ismerték. A Krisztus előtti hetedik évezredben pedig szervezetten és intézményesen állították elő azt, s a gízai piramisok építői naponta mintegy öt liter sört kaptak ellátmányként. Az ókori görög társadalomban a fejlettség jele volt az olívatermesztés és a szőlőkultúra.

Utóbbi eredményeként a borfogyasztás a műveltség és a mai fogalmaink szerinti civilizáltság megnyilvánulása volt, megkülönböztetve őket a környezetükben élő barbár népektől.

„Borban a bölcsesség, sörben a szabadság, vízben a baktérium” – fogalmazott Benjamin Franklin diplomata, feltaláló, filozófus, természettudós, az Egyesült Államok alapító atyáinak egyike. Gondolatait alátámasztja, hogy az ókorban és a középkorban a vizet és a bort keverve fogyasztották, s ennek (pontosabban az alkohol fertőtlenítő hatásának) szerepet szántak a járványok és fertőzések megelőzésében. Sokáig úgy vélték, a pálinka hatásos ellenszere a pestisnek. Az égetett szeszek fogyasztásának egyik csúcspontja volt a XVIII–XIX. századi angliai ginőrület. Friedrich Engels az angliai munkásosztály helyzetéről írott szociográfiai művében az alkoholfogyasztást a nyomorral hozta összefüggésbe. Azt állapította meg: az emberek a napi sokórás munka, az ingadozó és kiszámíthatatlan bérek, valamint az elégedetlen, zsúfolt és egészségtelen lakáskörülmények elől menekülnek az ital nyújtotta átmeneti mámorba. A krónikus alkoholizmus kórképét 1849-ben írta le Magnus Huss svéd orvos, aki arra is rámutatott: honfitársai az égetett szeszek fogyasztásában világelsők voltak.

Az alkoholfogyasztás kultúrájáról, az ehhez kapcsolódó társadalmi és gazdasági jelenségvilágról ad átfogó és körültekintő – a politikai, mentalitás- és életmódbeli, valamint pénzügyi, gazdasági és etikai vetületeket egyaránt számba vevő – képet Tóth Imre nemrég megjelent Függő viszonyok – Alkohol és társadalom a 18–20. századi Európában című könyve.