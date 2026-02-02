Felerősödött hullámverések — Közép-Európa új megközelítésben 

A köztesség és az átmenetiség mindig valamiféle ideiglenes és bizonytalan tartalmat is hordozott magában. Gondoljunk csak a Kárpát-medencei magyar történelem elmúlt ezerszáz évére, amikor külső ellentétek és belső feszültségek éppúgy gyöngítették az államot, mint azok a nagy nemzetközi politikai, gazdasági és demográfiai folyamatok, amelyek államokat hoztak létre, vagy éppen szüntettek meg ebben a térségben.

A történeti emlékezetünkben szimbólummá vált tragikus fogalmak – mint például a tatárjárás, Mohács és Trianon – egyaránt a modernitásban alapvetően térszervező elvnek tekintett államiságunk radikális átalakulását hozták.

A köztes-európai térséget, amelyet politikai földrajzi és történeti földrajzi értelemben egyaránt Közép-Európával azonosíthatunk, korszakonként másként és másként értelmezték. A napóleoni és posztnapóleoni korszak diplomatái, jogtudósai és történetírói már használták ezt a fogalmat, amelynek első tartalmi meghatározására 1805-ben tett kísérletet Georg Hassel, amikor Braunschweigben megjelent Statisztikai vázlat minden európai államról című művében kifejtette: Közép-Európa szerinte kontinensünk azon része, amely nem Franciaország és nem Oroszország, vagyis azok a területek, amelyeket részben a Napóleon által hatalomban tartott akkori német uralkodók bírtak, valamint Poroszország és a Habsburg Birodalom.

Fáziskésés

A megkésett közép-európai fejlődés problematikája szerint az öreg kontinens nyugati részéhez, illetve a nemzetközi színtérhez képest itt egyes gazdasági, társadalmi és politikai – s ennek következtében, vagy éppen megalapozásaként bizonyos eszmetörténeti – tendenciák komoly, húsz-harminc évtől egy-két évszázadig terjedő fáziskéséssel jelennek meg. A közép-európaiság kérdéseivel foglalkozott korábban Bibó István, Szűcs Jenő, Eric Hobsbawm, Andrew C. Janos (csak hogy a történészek közül említsünk néhányat), de ezzel a problémakörrel nézett szembe nemrég magyarul is megjelent Közép-Európa új története – A Római Birodalomtól a posztkommunizmusig című könyv szerzője, Martyn Rady brit történész, a University College London közép-európai történelemmel foglakozó professzora, egyben a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora, aki egyébként kifejezetten magyar témájú történeti publikációkat is jegyez az elmúlt évtizedekből. Három éve hazánkban is megjelent A Habsburgok – A világ urai című könyve, amely a dinasztiának Közép-Európa államszervezéseire és jelenlegi kulturális arculatára való hatását is megfelelő hangsúllyal vizsgálta.