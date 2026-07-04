Amerika ma 250: Csak kétszázötven?

Benjamin Franklin, John Adams és Thomas Jefferson a Függetlenségi Nyilatkozat fogalmazása közben egy korabeli festményen. Fotó: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

De miért is lényeges ez? Azért, mert azt láthatjuk, hogy kétségtelenül vannak régi, patinás államok a világban, sőt, ősi népek, civilizációk is, de az államok létrejötte, sőt, a nemzetté válás is egy dinamikus, állandóan zajló folyamat. Amiben sok-sok 250 évnél fiatalabbat találunk.

A „fiatalság” mellett a másik kérdés, illetve elem, amit hajlamosak egyesek kétségbe vonni, az az amerikai nép, nemzet, mint olyan. Merthogy a tagjai rengeteg különböző etnikai háttérrel rendelkeznek, számos különböző országból érkeztek, ahonnan eltérő kultúrákat hoztak magukkal, és tartják ezeket sokan a mai napig is. Igen, de mégsem. A „melting pot” (olvasztótégely) kifejezés tényleg találó. És nem csak gyakorlati értelemben. Nem csak abban áll, hogy az országba érkezők egy nagy, közös gazdasági-politikai egység részévé válnak. Hanem tényleg „amerikaiak” lesznek. Magának a nemzettudatnak része ez a fajta „sokszínűség az egységben”. (E pluribus unum – pontos fordításban sokból egy, ami eredetileg az országot megalapító tizenhárom volt gyarmat egyesülést jelentette, de egyben egy szellemiséget is kifejezett, ami az ország mind területi, mind népességbeli bővülése során mindvégig megmaradt.)

Megmaradt? Még csak ez sem teljesen pontos. Erősödött. Az évek, évtizedek (és mintegy két évszázad) során egyre nőtt a nemzeti büszkeség. Az egyébként jelentős részében meglehetősen zord időjárási körülményekkel bíró kontinens meghódítása óceántól óceánig („tengertől fénylő tengerig”), a világ legnagyobb gazdaságának és katonai erejének felépítése, majd pedig a nemzetközi sikerek (háborús győzelmek, gazdasági dominancia, kulturális hegemónia stb.) mind-mind az amerikai kivételesség érzetét keltették az emberekben. És ehhez mindenki kapcsolódni is akart.

Amerika nemcsak a lehetőségek földje („land of opportunities”) volt, nemcsak olvasztótégely, hanem identitást is képzett és adott.

De hová lett mára a büszkeség? Merthogy a médiában, értelmiségi diskurzusokban folyton szégyenérzetet, önostorozást tapasztalunk. Legalábbis azt akarják, hogy ilyen érzete támadjon az embereknek. És részben sikerül is: egyes társadalmi csoportok (például egyetemisták vagy a kertvárosi fehér liberális nők) körében termékeny talajra is hullott az öngyűlölet magja. A neomarxista, woke-értelmiség szerint az Egyesült Államok az indiánoktól elrabolt földön épült, elnyomja a színes bőrűeket és így tovább. (Érdekes, mégis színes bőrűek igyekeznek a világ minden tájáról odaköltözni...)