Dugót keresnek a vulkánban

Alig több mint egy évtizede kapott nevet az igen gyorsan fejlődő müográfia, ez az igen összetett tudományterület, amely nagyenergiás, illetve részecskefizikai mérőeszközöket használ földtudományi, geofizikai és mérnöki területeken. A müográfia a kozmikus eredetű részecskék közül a müonokat alkalmazza, amelyek nagyon nagy áthatolóképességüknek köszönhetően sokkal több anyagon átjutnak, mint a röntgen- vagy bármelyik radioaktív sugárzás.

– A világűrben a kozmikus részecskék elsősorban hidrogén- és hélium­atommagok, ezekből keletkeznek a müonok a magas légkör atommagjai­val való kölcsönhatások során. Azaz a müonok csak a légkörrel rendelkező bolygók felszínén mutathatók ki, amilyen a Földünk is. A müon jól ismert részecske, az elektron nagytestvére. Mivel tömege az elektronénak kétszázszorosa, egy elektronra és két neutrínóra tud bomlani. Érdekesség, hogy a müonok kétmilliomod másodperc alatt elbomlanak, ennyi idő alatt fénysebességgel sem érhetnének le a Föld felszínére. Viszont a relativitáselmélet jóslatának megfelelően éppen a gyorsaságuk miatt számukra lassabban telik az idő. Emiatt jut idejük arra, hogy mégis leérjenek a felszínre

– magyarázta a müográfia lényegét Varga Dezső, a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoport vezetője.

A müonok segítségével nagy anyagmennyiség is átvilágítható, olyan is, amelyik egyéb módszerrel nem. A vulkánok belseje például rendkívül nehezen vizsgálható, a müográfia segítségével azonban a vulkáni kúp felső részének belsejébe pillanthatunk. A világ jelenleg legnagyobb müográfiai berendezése a japán Sakurajima vulkánt figyeli. A japán–magyar együttműködéssel létrejött Sakurajima Muography Observatory teljes egészében a Wigner FK-ban fejlesztett detektortechnológiát használja. Az obszervatórium a ma is aktív vulkán kúpjának felső néhány száz méteréről ad információt, a mélyben lévő magmakamrát sajnos nem látja. A vulkanológusok számára a magmadugó azonosítása a leghasznosabb. Ha a vulkáni törmelék és hamu eltömíti a kürtőt, akkor a magma nyomása nagyon megnőhet, és ez robbanásszerű kitöréshez vezet. Müográfiával azonosítható, hogy kialakulóban van-e egy ilyen dugó vagy csak visszahúzódott a magma. Varga Dezső szerint a hosszú távú cél a kitörések gyakoriságának vagy típusának az előrejelzése.