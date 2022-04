Vereségből győzelem: Tápióbicske, 1849. április 4.

„Pördült a dob, támadni kellett”, mialatt a Ferdinánd-huszárok zenekara a Rákóczi-indulót fújta. A Tápió alig két méter széles fahídján ekkor alakult ki az a tumultuózus jelenet, amelyet Than Mór is megörökített. A bácskai seregtest régről rivális két legendás hírű zászlóalja, a szegedi 3. fehértollas és a kassai 9. vörössipkás honvédzászlóaljak katonái szinte egymásnak estek az elsőként való átjutás dicsőségéért. A helyzetet végül a „hősök hőse”, Földváry Károly őrnagy, a 3. honvédzászlóalj parancsnoka oldotta meg azzal, hogy a lovával felléptetett a hídra, kiragadta a 9-esek zászlótartójának kezéből csapatzászlajukat. „Nos, egyesülten előre!” – kiáltotta, mire honvédei utána rohantak, zászlajuk után pedig a kassaiak, akinek a szégyentől pirosabb volt az arcuk, mint a tábori sapkájuk. A rohamban a vörössipkások két tisztje és 43 honvédje esett el (Mások szamosújlaki Szikszay Lajos 3. honvédzászlóaljbeli hadnagyhoz kötik e haditettet). Dacára a rendkívül heves gyalogsági puskatűznek, fergeteges szuronyrohamot hajtottak végre, nyomukban a győri Schwarzenberg-sorezred III. zászlóaljával, a Wysocki-hadosztály zömével, valamint – Damjanich gorombaságig menő erélyének köszönhetően összeszedett – I. hadtestbeli részekkel. A hídnál lezajlott jelenetről Görgei a következőket jegyezte fel: „Egy üteg a folyó mentén a hídon alul foglalt tüzelőállást, az ellenség ágyúit heves tűzzel megtámadta, a 3. és 9. honvédzászlóalj pedig két irányból a hídnak tartott. Csatáraink a már a folyó innenső oldalára is előrenyomuló ellenséges csatárrajt első rohamra visszakergették a túlsó partra. Vetélkedve indultak ezután a nevezett zászlóaljak csapatai zárt rendben a híd visszahódítására; de ahelyett, hogy átrontottak volna rajta, a híd innenső végénél, amint összeértek, versengésből összekaptak. A 9. honvédzászlóalj a 3. honvédzászlóaljtól, és fordítva, erőszakkal el akarta vitatni az elölrohanás tisztességét. Szerencsére a 3. zászlóalj parancsnoka hirtelen véget vetett a nemes vetélkedésnek egy hősi rögtönzéssel. Gyors elhatározással kezébe ragadta a 9. zászlóalj zászlaját, az ellenséges kartácstűzön keresztül átvágtatott vele a hídon, s a következő pillanatban a haragos zászlóaljak együtt rohantak utána – a maga vitéz őrnagyának a 3., a maga zászlajának a 9. honvédzászlóalj.”

A szegedi fehértollas és a kassai vörössipkás honvédzászlóalj minden elsöprő rohama Tápióbicskénél. Than Mór festménye (Forrás: Wikipedia)

A Tápióbicske előtti homokdombokon Rastić csak addig tudott megkapaszkodni, amíg a Wysocki-hadosztály át nem kelt a Tápión, majd Tápióság felé hátrált. A visszavonuló horvátok kirabolták Tápióbicske templomát és plébániáját, több házat és istállót felgyújtottak. Mivel a honvéd tüzérség csak kerülővel tudott partot váltani, már nem tudta támogatni a rohamozó gyalogságot, s az ütközet 17 órakor véget ért. Görgei a horvát határőrök után küldte Nagysándor József ezredes parancsnoksága alatt a Ferdinánd- és a Hannover-huszárokat, ám azok homlokegyenest más irányba nyargaltak, méghozzá Pánd felé, ahol állítólagosan a horvátok vonata tartózkodott. Leiningen épp régi zászlóaljánál, a Schwarzenbergeknél volt, amikor naplója szerint „a falu kijárásánál alkalmat adtam az elmés Kiss Jancsinak, hogy engem megtréfáljon. – Én tudniillik mindig azt véltem, hogy a golyók előtt való hajlongás édeskeveset használ, és hála erős idegeimnek, nem is szoktam ezt megtenni. – Gyakran összeszidtam embereimet, ha le-lehajolgattak, és mindig azt mondtam nekik: »Én lóháton vagyok, jobban kitéve a golyóknak, mint ti, mégsem hajlongok előttük; álljatok hát ti is egyenesen, és ne bókoljatok.« – A falun való áthaladásunkkor megint kénytelen voltam előállani régi prédikációmmal, magamat állítva mintaképül; de mikor a falu kijárásánál a Schwarzenbergekkel megálltam és szivarra gyújtottam, egy golyó nagyon is közel süvöltött el mellettem, és inkább ösztönből, mint félelemből, orrom közeli érintkezésbe jött lovam sörényével. Tüstént mellettem terem Kiss uram, és mélyen hajlongva mondja: »Alázatos szolgája!« és természetesen vihogó nevetésben tör ki az egész zászlóalj. A fiúknak nagy volt az öröme, hogy egyszer engem is megcsíptek. Kiss uramnak egy aranyat ajándékoztam, és megígértem a zászlóaljnak, hogy mindig fizetek egy aranyat, valahányszor rajtaérnek, hogy egy golyónak bókolok. Ezt a második aranyat sohasem kellett megfizetnem.”