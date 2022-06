A foglalkozási halláskárosodást zaj és vegyszerek is okozhatják

Zaj és vegyszerek

Munka közben hallószervünk egészségét két módon is veszélynek tehetjük ki. Az egyik, ha zajos munkakörben dolgozunk, a halláskárosodás veszélyét ugyanis növeli a tartós, 85 dB feletti zajterhelés. A tartós zajártalom kedvezőtlen folyamatokat indít el a fülben. Ha hosszabb időt töltünk olyan helyiségben, ahol a zajszint 85 dB-nél magasabb, akkor a belső fülben, a csigában lévő szőrsejtek károsodhatnak, vagyis idegi eredetű halláscsökkenés jön létre.

A másik veszélyforrást a vegyszerek jelenléte jelenti.

Az úgynevezett ototoxikus vegyszerek két módon is veszélyeztetik a hallás épségét. Egyrészt közvetlenül is képesek foglalkozási halláskárosodást okozni, de közvetve is szerepet játszhatnak a kialakulásában azáltal, hogy érzékenyebbé tehetik a fület a zaj káros hatásaival szemben. Ilyen ototoxikus vegyszerek például egyes oldószerek, fémek és vegyületek, nitrilek, de bizonyos daganatellenes gyógyszerek is ide sorolhatók.