A korábbi számítások alapján úgy vélték, a kisbolygó veszélyesen közel fog jönni a Földhöz, és még egy becsapódást sem tartottak valószínűtlen forgatókönyvnek. A Nap fénye azonban megnehezítette az aszteroida pályájának követését, és ezzel útjának pontosabb meghatározását.A kutatók ezért vártak, és most ismét megvizsgálták az aszteroida mozgását. Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Very Large Telescope (VLT) nevű kutatóeszközének sikerült képeket készítenie az űrszikláról. A fotók alapján precízebben meghatározták az égitest útját, és a mostani adatok alapján úgy tűnik, nem jelent veszélyt ránk nézve, le is került a veszélyes aszteroidákat gyűjtő listáról.