Megnyílt a CIA titkos múzeuma

A kémregények és kémfilmek Ian Fleming Bond történetei óta töretlen népszerűségnek örvendenek. Szakértők szerint Fleming, John Le Carré, Robert Ludlum vagy Tom Clancy regényei nem is kizárólag a csavaros történet miatt kedveltek, hanem mert bepillantást adnak a kémek által használt kütyükbe. (A James Bond filmek kedvenc karaktere is Q, aki ellátja speciális eszközökkel a brit ügynököt.)

A CIA a nagyközönség számára zárt kémmúzeumában találni cigarettatartóba rejtett kamerát, saját kémkamerával felszerelt galambot és felrobbanó martinis poharat.

A hatszáz kiállítási tárgy között azonban nemcsak moziba illő kütyük vannak, de olyan különlegességek is, mint Oszama bin Laden fegyvere például. Látható annak a pakisztáni épületnek a makettje is, ahol az al-Kaida vezért 2011-ben megölték az amerikai különleges egység katonái. Szintén kiállításra került annak kabuli háznak replikája, amelyen bin Laden utódja, Ajman az-Zavahiri tartózkodott, amikor egy rakétatámadás júliusban megölte. Ezt a makettet használták Biden elnök tájékoztatásánál is.

A kémmúzeumban filmbe illő tárgyak is felbukkannak (Fotó: Pexels)

Miért különleges a CIA múzeum?

A múzeum két részből áll. Az első kronologikus sorrendben mutatja az ügynökség történetét, sikeres és kevésbé sikeres küldetéseit az 1947-es megalakulástól kezdve, a hidegháború eseményein át, egészen a 2001. szeptember 11. környéki eseményeikig, amelynek nyomán a CIA hangsúlyos feladata lett a terrorelhárítás.