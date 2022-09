Meteorhullással indul az október

Több meteorraj is érkezik októberben, melyeknek maximuma táján ugyan nagy lesz a Hold fényszennyezése, viszont a hónap első napjain (ha az időjárás is engedi) jó alkalom nyílik a hullócsillag lesre. Aki meteorvadászatra indul, a mezei hullócsillagok mellett több tűzgömbhöz is szerencséje lehet.

A Drakonidák tagjai október 6. és 10. között záporoznak, maximumukat október 8-án érik el, azonban az október 9-i telihold bezavar a látványba. A Déli Tauridákkal nagyobb szerencsénk lehet, egészen szeptember 10-től november 20-ig megfigyelhetjük a tagjait, a maximum viszont október 10-én esedékes, ami szintén kedvezőtlen a holdtölte miatt. Október 11-én tetőzik a Delta Aurigidák, de már az október 21-én kicsúcsosodó Orionidák meteorjait is elcsíphetjük a hónap első napjaitól.

Egy-egy hullócsillag tartozhat az Epszilon Geminidákhoz és az Északi Tauridákhoz is. A Tauridák híresek különösen fényes és látványos tűzgömbjeikről, melyek nem csak a maximum idején, hanem bármelyik éjjel átszelhetik az eget zöldes fényükkel, füstcsíkjukkal.

A National Geographic cikke szerint a Drakonidák kivételével mindegyik megfigyeléséhez a hajnal előtti órák a jobbak, a Drakonidák viszont a kora esti órákban adják a legtöbb meteort.

Szintén hónap elején, tiszta ég esetén jó megfigyelhetőség adódik keleti irányban a Merkúrra, és az őszi állatövi fényt is megpillanthatjuk szintén a keleti horizonton – olvasható az Időkép cikkében.

