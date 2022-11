Nagyon száraz volt az idei október hazánkban

Az elemzés szerint az Alföld középső részét tekintve, a 2022-es év eddigi csapadékösszege nagy területen továbbra is 250 milliméter alatti, így az elemzés alapján továbbra is ez az ország legszárazabb területe. A csapadékosabb hegyvidékeken és nyugati, délnyugati országrészben is általában 550 milliméter alatt van - még - az idei év csapadékösszege - jegyezték meg.