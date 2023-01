Alan Cumming visszaadta II. Erzsébettől kapott kitüntetését

Miért kapta Cunning a kitüntetést II. Erzsébet királynőtől?

Cumming annak idején egy beavatási ceremónián vehette át Anna hercegnőtől a kitüntetést az Egyesült Királyságban végzett példamutató szolgálatának elismeréseként.

A színész a Buckingham-palotában rendezett ünnepségen így fogalmazott: „Nagyon megdöbbent és nagy boldogsággal tölt el ez a megtiszteltetés, különösen örülök, hogy megtisztelnek az aktivizmusomért és a munkámért.

Az Egyesült Államokban az LMBT-közösség egyenjogúságáért folytatott harc szenvedélyes dolog, és ezt a megtiszteltetést bátorításnak tekintem, hogy folytassam a harcot azért, amit helyesnek tartok, és azért, amit Egyesült Királyság állampolgáraként természetesnek veszek. Köszönöm a királynőnek és azoknak, akik a születésnapi kitüntetési listáját írták, hogy felhívták a figyelmet az Egyesült Államok kormányának tétlenségére ebben a kérdésben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy brit vagyok, és felvillanyoz, hogy amerikai lehetek.”

A skót színész visszaadta kitüntetését Fotó: Roman Zach-Kisling

Mit jelent a Brit Birodalom Rendje elismerés?

A Brit Birodalom Rendje (The Most Excellent Order of the British Empire) 1917. június 4-én V. György király által alapított brit lovagrend. A rendnek öt polgári és katonai fokozata van, a legmagasabb rangtól a legalacsonyabbig ezek a következők: Knight Grand Cross (GBE) vagy Dame Grand Cross (GBE), azaz lovag nagykereszttel, Knight Commander (KBE) vagy Dame Commander (DBE), vagyis lovagparancsnok, Commander (CBE), parancsnok, Officer (OBE), vagyis tiszt, Member (MBE), tehát tag. Csak a két legfelsőbb fokozat jár a lovagi cím megszerzésével, amely megtiszteltetés lehetővé teszi a kitüntetettnek a neve előtt a „Sir” (férfi esetén) vagy a „Dame” (nő esetén) előtag használatát.

Kik adták még vissza a címet?

Cumming egyébként nem az első, aki visszaad vagy visszautasít egy kitüntetést a brit királyi családtól.

A színész egy olyan illusztris csapathoz csatlakozik, amelyben például David Bowie is ott van, aki két díjat is visszautasított: a Brit Birodalom parancsnoka címet 2000-ben és a lovagi címet 2003-ban, vagy Danny Boyle filmrendező, aki 2013-ban elutasította a lovagi címet, valamint a Narnia krónikái írója, C. S. Lewis, aki a parancsnoki címet utasította vissza 1952-ben.

1965-ben mind a négy The Beatles-tag a Brit Birodalom tagjává (MBE) vált, ám John Lennon négy évvel később visszaadta a címet tiltakozásul Nagy-Britannia részvétele ellen a Nigéria-Biafra ügyben, a britek Amerikának Vietnamban nyújtott támogatása, valamint az ellen, hogy a Beatles Cold Turkey című száma lecsússzon a slágerlistákról.

2009-ben Michael Sheen walesi színész szintén kapott egy OBE-t, 2017-ben azonban csendben visszaadta, miután egy előadás megírása miatt alaposabban megvizsgálta Anglia és Wales kapcsolatának történetét. 2020-ban Sheen a The Guardian rovatvezetőjével, Owen Jonesszal folytatott beszélgetésében úgy fogalmazott: mire befejezte az előadás megírását, tudta, hogy két választása van: vagy nem tartja meg az előadást és ragaszkodik az OBE-hez, vagy megtartja, és visszaadja a kitüntetést. Utóbbi mellett döntött.