Hódít a TikTok a 10-15 évesek között, a médiahatóság aggódik

A felmérésből többek között az is kiderült, hogy a gyerekek az új technológiák hatására gyorsabban változtatják az eszközeiket és a médiafogyasztási szokásaikat, mint ahogyan az az idősebb korosztályoknál tapasztalható.

A kutatás arra is rávilágított, hogy míg óvodáskorban internethasználatról és online játékokról alig lehet beszélni: a hagyományos játékoké a főszerep, addig a megkérdezett családok többségében a gyerekek jelentős része a felső tagozatba lépve megkapja az első okostelefonját.

Az alsós gyerekeknél ugyan már megjelennek az online játékok, de még viszonylag erős szülői felügyelet mellett.

A felmérést azzal a céllal készítette az NMHH és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) , hogy feltárják a digitális eszközhasználattal és a különböző médiatartalmakkal kapcsolatos fogyasztási szokásokat.

A zaklatások miatt aggódnak a szülők

A felmérés során megkérdezett szülők és pedagógusok egyetértettek abban, hogy a tévézés és az internetezés kontrollált körülmények között előnyére is válhat a gyerekeknek, főleg az iskolásoknak, azonban

a felsős gyerekek szüleinek 17 százaléka tart a gyermekeiket érő zaklatásoktól, agresszív, szexuális tartalmak jelenlététől, továbbá, hogy gyermekükben internetes függőség alakul ki.

Ők már gyakrabban meg is tapasztalják, hogy gyermekeik időnként nem kívánt tartalmakkal találkoznak, szemben az alsós gyerekek szüleivel.

Előfordulnak internetes zaklatások is: a felsős szülők több mint negyede számolt be erről a kitettségről, tizedük pedig azt is elmondta, hogy gyermekük jelszavát ellopták vagy profilját feltörték.

A szülők, a tanárok és az óvodapedagógusok többsége egyetért abban is, hogy a fő kockázat a mozgásszegény életmód miatt a fizikai aktivitás csökkenése, ezáltal a gyerekek testi-fizikai állapotromlása – tájékoztatott az MTI a kutatás eredményeiről.