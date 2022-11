A pszichológia feltárja, milyen személyiségtípusokat hergelhetnek fel az olvasatlan üzenetek

Milyen személyiségtípusok vannak a pszichológiában?

A pszichológiában elsőként Hippokratész különböztette meg a személyiségtípusokat, melyeket két fő csoportba, azon belül pedig négy típusba sorolt.

Extrovertált személyiségek:

Az extrovertált személyiségek a kifelé forduló emberek, jellemzőik, hogy tevékenyek, energikusak és céljuk, hogy környezetükben változást érjenek el. Az extrovertált személyiségdimenzión belül a szangvinikusokat és a kolerikusokat különböztethetjük meg – írja a Life.hu cikke.

Szangvinikus személyiségtípus: Általában jókedvűek, magabiztosak és optimisták. Jól kijönnek az emberekkel, imádnak a figyelem középpontjában lenni, sőt kifejezetten igénylik, hogy figyeljenek rájuk. Eredményesen tudnak motiválni másokat. Kreatívak, melynek hátulütői lehetnek, hogy nehezen tudnak unalmas és egyhangú adatokkal, vagy tényekkel foglalkozni. A negatívumok közé sorolható a fegyelmezetlenség, a szétszórtság és a feledékenység is. Mindezek ellenére az egyik legközkedveltebb személyiségtípus.

Kolerikus személyiségtípus: Erős temperamentum jellemzi, melyhez az indulatosság, ambíció, függetlenség, céltudatosság és a dominancia is társítható. Rendkívül kitartóak és teljesítményorientáltak, így egyáltalán nem riadnak vissza, ha konfrontálódniuk kell másokkal. Mindig kiemelt szerepet kap náluk a versengés és az ambíció, melynek árnyoldala, hogy a céljaikat helyezik előre, akár a magánéletükkel szemben is. Szeretik főnök szerepben látni magukat az élet különböző területein, ám ha valami nem az akaratuk szerint történik, akkor hajlamosak türelmetlenné válni, féktelen haragra gerjedni vagy mély depresszióba zuhanni.

Introvertált személyiségek:

Az introvertált személyiségek befelé fordulók, inkább passzívak, elmélkedőek, céljuk pedig az, hogy megértsék a világot. Az introvertált személyiségtípuson belül a melankolikusokat és a flegmatikusokat különböztethetjük meg.

Melankolikus személyiségtípus: Nemcsak befelé forduló, hanem teljesítményorientált, így amellett, hogy csendes, érzékeny és empatikus, az is igaz rá, hogy precíz, komoly és lelkiismeretes. Kifejezetten kreatívak, gazdag a képzelőerejük – írja a Life.hu. Szeretnének mindent tökéletesen csinálni. Mivel a befelé fordulásban hajlamosak önmagukat is elemezni, így szomorúságuk könnyen átcsaphat depresszióba vagy akár képzelt betegségek is megjelenhetnek. Érzelmeik lassan alakulnak ki, ám azok nagyon tartósak. Számos költő, író, zenész, filozófus és feltaláló rendelkezik melankolikus jellemmel.

Flegmatikus személyiségtípus: nyugodt, kiegyensúlyozott és megfontolt. Jellemző rájuk a higgadtság és kiegyensúlyozottság, így nincsenek kilengései sem pozitív, sem negatív irányba. Nem szeretik a konfliktusokat, nem keverednek vitába senkivel, sőt, még mások nézeteltéréseit is tehetségesen rendezik el. Gyakran hallani tőlük, hogy „nem tudom" és „mindegy", mert általában ők azok, akik tökéletesen elégedettek bármivel. Jól alkalmazkodnak másokhoz, remekül tűrik a feszültséget. Nehezen telik be náluk a pohár, ám ha ez megtörténik, akkor inkább odébb állnak, amiért sokszor megkapják az önző jelzőt. Kedves, lelkiismeretes és problémamentes munkaerők, ugyanakkor sokszor érzelemmentesnek és motiválatlannak is tűnhetnek.